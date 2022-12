NBA: Nike rompt sa collaboration avec Irving après son soutien à un film antisémite

L’entreprise américaine Nike a mis fin à sa collaboration avec le basketteur Kyrie Irving ce lundi. Une décision qui fait suite à un tweet de la star NBA en soutien à un film antisémite et à une énorme polémique aux Etats-Unis.

Très critique après le dérapage de Kyrie Irving sur les réseaux sociaux, Nike a donc tranché dans le vif ce lundi. Un porte-parole de l’équipementier sportif a ainsi confirmé à "l'insider" Shams Charania la fin de la collaboration avec le meneur de jeu des Brooklyn Nets.

Tout sauf une surprise après la polémique déclenchée fin octobre par la star NBA lorsqu’il a publié sur ses comptes Twitter et Instagram une affiche du film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" datant de 2018 et dont la teneur est considérée comme antisémite. Si le basketteur de 30 ans possédait jusqu’ici l’un des modèles de chaussures les plus vendus parmi les stars NBA, il se retrouve désormais sans partenaire pour ses sneakers.

Irving a déjà rejoué en NBA

Rapidement suspendu provisoirement par Nike, Kyrie Irving a également vu le lancement de la chaussure 'Kyri8' annulé. De provisoire, la sanction de la firme à la virgule est donc devenue définitive.

Selon les médias outre-Atlantique, le contrat avec son sponsor rapportait près de 11 millions de dollars annuels au joueur des Nets depuis ses débuts en NBA en 2011.

Après plusieurs jours de mutisme malgré de nombreuses critiques, Kyrie Irving était finalement sorti du silence début novembre afin de reconnaître une partie de ses torts. Sans immédiatement s’excuser, le joueur a reconnu que son message avait eu "un impact négatif" sur la communauté juive. Le meneur des Nets s’était alors engagé à faire un don de 500.000 dollars à des associations œuvrant pour l'éradication de la haine et de l'intolérance.

Un temps suspendu par les Nets et la NBA, Kyrie Irving a finalement présenté ses excuses pour son geste. Une condition préalable à son retour sur les parquets. Depuis le début de la polémique, Kyrie Irving a rejoué neuf matchs avec la franchise basée à Brooklyn.