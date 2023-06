NBA: 25 matchs de suspension pour Ja Morant pour avoir exhibé une arme à feu

Plusieurs sources indiquent ce vendredi que Ja Morant (23 ans), la star des Memphis Grizzlies, a été suspendu 25 matchs par la NBA après avoir été vu avec une arme à feu à deux reprises.

Gros coup dur pour les Grizzlies de Memphis qui devront jouer sans leur principal atout pendant le premier tiers de la prochaine saison. Plusieurs sources (The Athletic, ESPN...) s'accordent à dire que Ja Morant a reçu une suspension de 25 matchs, après s'être affiché deux fois en l'espace de trois mois en possession d'une arme à feu, sur les réseaux sociaux. En mars, le meneur des Grizzlies avait écopé d'une première sanction de huit matchs après avoir brandi un pistolet dans une vidéo en direct sur Instagram, mais le numéro 12 de Memphis n'a visiblement pas retenu la leçon et a vu une sanction trois fois plus lourde lui être infligée après sa récidive, en mai.

Les Grizzlies privés de leur atout numéro 1

Au moment des faits, Adam Silver, le commissaire de la NBA, avait fait part de son intention de patienter jusqu'à la fin de saison - conclue par une victoire des Denver Nuggets face au Miami Heat en finale - pour communiquer la sanction infligée à l'encontre de la star de la franchise du Tennessee.

"J'ai eu du temps pour réfléchir et me rendre compte du mal que j'ai causé. Je veux m'excuser auprès de la NBA, des Grizzlies, de mes coéquipiers et de la ville de Memphis. [...] Aux enfants qui me regardent, je suis désolé d'avoir failli en tant que modèle. [...] À mes sponsors, je serai un meilleur représentant de nos marques. À mes fans, je me rattraperai, je le promets", écrit Morant dans un communiqué transmis à ESPN.

"Je vais passer la trêve et le temps de ma suspension à travailler ma santé mentale et mes prises de décision. Je vais aussi m'entraîner pour être prêt quand je pourrai revenir sur les parquets. [...] J'espère que vous me donnerez la chance de vous prouver que je suis un homme meilleur que ce que je vous ai montré", a conclu le grand espoir américain.

La saison dernière, Ja Morant a réalisé son exercice le plus complet en NBA, se détachant comme le meilleur marqueur (26,2 points par match) et le meilleur passeur (8,2 assists) des Grizzlies. Memphis avait terminé à la deuxième place de la Conférence Ouest à l'issue de la saison régulière (derrière les Nuggets) avant d'être battu dès le premier tour de playoffs par les Los Angeles Lakers (2-4).