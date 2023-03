NBA: Morant est fixé sur la durée de sa suspension après avoir brandi une arme à feu sur Instagram

Ja Morant, la superstar des Memphis Grizzlies, est suspendu huit matchs par la NBA pour avoir sorti une arme à feu dans une vidéo en live sur Instagram. Le meneur de 23 ans, considéré comme le futur de la ligue nord-américaine, risquait une sanction bien plus lourde.

Ja Morant va rapidement pouvoir faire son retour sur les parquets NBA. Mis à l’écart par les Memphis Grizzlies début mars après avoir brandi une arme à feu dans une vidéo diffusée sur Instagram, le meneur-star s’est finalement vu infliger une suspension de huit matchs par la ligue nord-américaine, rapporte ESPN ce mercredi.

Selon le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski, les cinq matchs déjà loupés par Morant, qui n’a plus joué depuis le 3 mars dernier face aux Denver Nuggets, comptent dans ces huit rencontres de suspension.

Sur le papier, Morant (27,1 pts, 6 rebonds, 8,2 passes de moyenne cette saison) devrait donc pouvoir faire son retour lundi prochain contre les Dallas Mavericks. Mais le joueur de 23 ans a suivi un programme de soutien psychologique en Floride et n’a donc pas pu s’entraîner pendant plusieurs jours. Sa présence sur le parquet est attendue "peu de temps après" le match contre Dallas, précise Adrian Wojnarowski.

Dans un communiqué, Adam Silver, le patron de la NBA, a qualifié la conduite de Morant "d'irresponsable, imprudente et potentiellement dangereuse", qui aurait pu avoir "de graves conséquences compte tenu de son énorme cote et de son influence, en particulier parmi les jeunes fans qui l’admirent". Toutefois, Morant échappe à une plus lourde sanction, la jurisprudence étant les 50 matchs de suspension pour Gilbert Arenas, coupable d’avoir ramené une arme à feu dans le vestiaire des Washington Wizards en décembre 2009.

50 matchs de suspension, la jurisprudence Arenas

"Sur la base des informations obtenues au cours de l’enquête, la ligue n’a pas conclu que l’arme en question appartenait à Morant, ni qu’il l’avait apportée dans la boîte de nuit ou qu’il l’avait exposée au-delà du bref extrait. L’enquête n’a pas non plus révélé que Morant possédait l’arme lors d’un déplacement avec l’équipe ou dans des installations de la NBA, et les autorités du Colorado n’ont pas trouvé de motif suffisant pour inculper Morant", détaille le communiqué de la NBA pour expliquer sa décision.

Après la diffusion de la vidéo sur Instagram, Ja Morant a présenté ses plus plates excuses. "Je suis désolé pour ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes fans, mes partenaires, la ville de Memphis et le club de vous avoir laissé tomber, a indiqué le meneur sur les réseaux sociaux. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer mon stress et mon bien-être général."

Déjà cité dans d'autres affaires compromettantes

S'il est une des nouvelles stars de la NBA, Morant a déjà fait parler de lui en dehors des parquets dans d'autres affaires compromettantes. Il a déjà été accusé l'été dernier d'avoir frappé à plusieurs reprises un adolescent de 17 ans au cours d'un match organisé à son domicile. La victime avait assuré que Morant était ensuite allé chercher un pistolet, apparu visible à sa ceinture. Il n'y a cependant pas eu de poursuites par la police locale, "faute de suffisamment de preuves" pour l'inculper.

Plus récemment, une enquête a été menée à la suite d'une confrontation d'après-match entre l'entourage de Morant et l'équipe des Indiana Pacers, avec des soupçons d'armes à feu. Là encore, aucune preuve n'avait été trouvée au sujet de cette altercation. Désormais, Morant sait toutefois qu’aucun nouvel écart ne lui sera probablement pardonné.