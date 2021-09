NBA: anti-vaccin, Kyrie Irving propagerait des théories complotistes dans les vestiaires

Selon une enquête du magazine Rolling Stone, Kyrie Irving serait opposé aux vaccins contre le Covid-19. Le meneur de jeu de Brooklyn, vice-président du syndicat des joueurs, ferait circuler des théories complotistes au sein de la NBA.

A une semaine du début de la pré-saison, la NBA doit faire face à un problème embarrassant. D’après une longue enquête du magazine Rolling Stone, Kyrie Irving diffuserait des théories complotistes dans les vestiaires de la Ligue. Opposé au vaccin contre le Covid-19, le meneur de jeu de Brooklyn partagerait les publications d’un théoricien américain, qui affirme que "des sociétés secrètes" en profitent pour "connecter les noirs" à un grand ordinateur dans le cadre d’un "plan de Satan". Les avertissements de la star de 29 ans, persuadée qu’une micro-puce est intégrée aux vaccins administrés à la population américaine, trouveraient un certain écho chez ses pairs...

Au point d’inquiéter les dirigeants du basket US, qui n’ont pour l’instant prévu aucune sanction contre les joueurs non-vaccinés (50 à 60 joueurs n’auraient pas encore reçu leur première dose). San Francisco et New York ont fait savoir qu’ils exigeraient une preuve de vaccination afin de pouvoir évoluer dans leurs salles. Une mesure qui vaut pour les Nets de Kyrie Irving. Dans ce contexte, Rolling Stone affirme que plusieurs joueurs pourraient en profiter pour zapper leurs matchs à domicile. Ou au moins menacer de leur faire, histoire de mettre la pression sur la NBA.

Le gros coup de gueule d’Abdul-Jabbar

De quoi agacer Kareem Abdul-Jabbar. "La Ligue devrait insister pour que tous les joueurs et le personnel soient vaccinés. Ou alors, il faut les retirer de leur équipe, tacle l'ancienne gloire NBA. Il n’y a pas de place pour les joueurs qui sont prêts à risquer la vie de leurs coéquipiers, du staff et des supporters juste parce qu’ils sont incapables de saisir la gravité de la situation ou de faire les recherches nécessaires. (…) Ils ne sont pas à la hauteur des responsabilités qui accompagnent leur notoriété. C’est une question de santé publique ! En n'encourageant pas leur peuple à se faire vacciner, ils contribuent à ces décès. Je suis également préoccupé par la façon dont cela perpétue le stéréotype des sportifs idiots, qui sont incapables d'examiner des preuves scientifiques vérifiées et de parvenir à une conclusion rationnelle."

Ce n'est pas la première fois que les propos de Kyrie Irving surprennent... "La Terre est plate" avait affirmé le meneur de jeu en 2017, avant de regretter, 18 mois plus tard, d'avoir donné son opinion.