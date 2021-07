NBA: Axel Toupane, sixième Français sacré champion

Axel Toupane (28 ans), qui a rejoint Milwaukee en mars 2021, est devenu le sixième Français à remporter le titre NBA après la victoire des Bucks en finale face à Phoenix (105-98), dans la nuit de mardi à mercredi lors du match 6 des finales.

La France compte un nouveau champion NBA! Axel Toupane (28 ans) a décroché la bague après le sacre des Milwaukee Bucks en finale face à Phoenix (victoire 4-2 dans la série avec un dernier succès 105-98 dans la nuit de mardi à mercredi). L’arrière ou ailier a rejoint la franchise du Wisconsin en mars dernier. L’ancien joueur de Strasbourg a seulement disputé quatre rencontres lors des play-offs (1,3 point et 1 rebond de moyenne). Mais il n’a pas disputé une seule seconde lors des six matchs de finales.

Comme Parker, Mahinmi, Beaubois, Turiaf et Diaw

Il a tout de même droit au titre et imite Tony Parker (4 titres en 2003, 2005, 2007 et 2014), Ian Mahinmi (2011), Rodrigue Beaubois (2011), Ronny Turiaf (2012) et Boris Diaw (2014). Arrivé en NBA en 2016, Toupane a enchainé les courtes expériences dans les franchises à Denver, Milwaukee (2017, puis 2021), la Nouvelle-Orléans.

De retour en Europe en 2017 (Kaunas, Olympiacos, Malaga, Strasbourg), il était revenu en G-League avant de retrouver une place en NBA avec les Bucks. Il sera free agent cet été mais va d’abord profiter des festivités du titre dans la ville, qui s’annoncent énormes cinquante ans après le premier et seul titre de Milwaukee.

Plusieurs joueurs français ont salué le titre de leur compatriote comme Rudy Gobert, sorti avec Utah en demi-finales de conférence Est ("Félicitations à mon gars! Premier de la génération 92 à ramener cette bague, t’entends?!") ou Florent Piétrus ("champion mon frère"). Une vidéo le la NBA montre la superstar Giannis Antetokounmpo (MVP des finales avec 50 points dans le match 6) fêter le sacre avec le Français.