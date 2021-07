NBA: Milwaukee sacré champion avec un gigantesque Antetokounmpo

Les Milwaukee Bucks ont remporté le titre de champion NBA en s'imposant dans le match 6 de la finale face à Phoenix (105-98), dans la nuit de mardi à mercredi. La star Giannis Antetokounmpo a marqué 50 points!

Milwaukee sur le toit de la NBA! Les Bucks ont décroché leur deuxième titre de champion de leur histoire (après 1971) en remportant la finale 4-2 face à Phoenix après avoir perdu les deux premières rencontres.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la franchise du Wisconsin a gagné le match 6 (105-98) grâce à sa superstar: Giannis Antetokounmpo. Pour l'occasion, le Grec, qui disputait la première finale de sa carrière, a signé une performance éblouissante avec 50 points, 13 rebonds et 5 contres devant les 18.000 personnes massées dans le Fiserv Forum. Ils étaient plus de 50.000 sur le parvis de la salle à suivre l'exploit des leurs.

L'ailier fort des Bucks a logiquement été élu MVP (meilleur joueur) des Finales. Une récompense personnelle et une consécration collective pour le natif d'Athènes qui a vecu dans la plus grande précarité dans la capitale grecque avant de monter sur le toit du basket mondial. Cela sacre une une incroyable saga familiale puisque Thanasis, son frère et coéquipier à Milwaukee, décroche aussi le titre. Ils imitent leur autre frère Kostas, nouveau joueur de l'ASVEL qui a décroché la bague avec les Los Angeles Lakers l'année dernière.

Milwaukee succède au palmarès à la franchise de Los Angeles de LeBron James. Ce dernier a d'ailleurs félicité Giannis, surnommé "The Greek Freak." "Félicitations Giannis, t'as bien mérité ça", a-t-il écrit.

Lâché une bonne partie de la rencontre par ses lieutenants Khris Middleton et Jrue Holiday, le "Greek Freak" a encore élevé son niveau, lui qui tournait déjà à plus de 32 points de moyenne jusqu'ici dans cette finale. En face, Phoenix a joué avec l'énergie du désespoir, emmené par son meneur Chris Paul (26 points) qui a été au bout de ses forces.

Après avoir très mal démarré la rencontre, les Suns s'étaient pourtant retrouvés menés de 13 points en fin de premier quart-temps (29-16), incapables de mettre un tir de loin. Avec une défense héroïque, qui a provoqué une pelletée de balles perdues, Phoenix est revenu au score et a tenu toute la rencontre, s'offrant l'opportunité d'y croire jusqu'à la fin, ou presque.

Mais après avoir livré plusieurs performances de très haute volée dans cette finale, l'arrière des Suns Devin Booker a calé (14 de ses 22 tirs ratés), surtout en fin de match, perdant 6 ballons au total. Un dernier tir de Middleton, très maladroit jusque-là, à l'entrée de la dernière minute, suivi de deux lancers, a mis définitivement à distance les visiteurs de l'Arizona (102-96).

Une nouvelle fois durant ces play-offs, ces Bucks considérés parfois comme trop tendres les saisons précédentes ont remporté un succès sur le fil, plein d'autorité. Phoenix sort la tête haute de cette finale, même s'il a sans doute laissé passer une occasion au match 5 chez lui, samedi.