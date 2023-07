NBA: Britney Spears frappée au visage par un membre des Spurs en voulant demander une photo à Victor Wembanyama

Selon TMZ, Britney Spears a été frappée au visage par le directeur de la sécurité des San Antonio Spurs, qui accompagnait Victor Wembanyama dans un restaurant de Las Vegas, alors que la star demandait une photo au Français.

Britney Spears voulait simplement une photo avec Victor Wembanyama. Mal lui en a pris, mais le Français n'y est manifestement pour rien. TMZ rapporte qu'un incident est survenu mercredi soir à Las Vegas entre la chanteuse américaine et le directeur de la sécurité des San Antonio Spurs. L'artiste de 41 ans aurait été victime d'un coup au visage, qui l'a fait tomber par terre.

Une tape dans le dos mal comprise

L'incident s'est déroulé au restaurant Catch de l'hôtel Aria. Accompagnée de trois personnes, dont son compagnon Sam Asghari, l'interprète de Baby One More Time aurait reconnu Victor Wembanyama en arrivant sur les lieux. Elle se serait alors approchée pour lui demander de faire une photo ensemble. Pour attirer l'attention du géant français de 19 ans, elle aurait alors fait une petite tape dans son dos.

Le geste n'aurait pas du tout plu à Damian Smith, le fameux directeur de sécurité des San Antonio Spurs, qui accompagnait "Wemby" lors de cette soirée. Il aurait alors immédiatement réagi en donnant un coup au visage de Britney Spears, qui en serait tombée.

Plus tard dans la soirée, l'homme se serait excusé et aurait admis ne pas avoir reconnu la pop star. Mais, toujours d'après TMZ, une plainte pour coups et blessures a été déposée par l'entourage de Britney Spears. Cependant, selon des sources policières citées par le site people américain, la plainte serait pour le moment jugée infondée.