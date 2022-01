NBA: de retour sur les parquets mais non vacciné, Irving ne demande aucune dérogation

Ecarté par les Brooklyn Nets en début de saison devant son refus de se faire vacciner, Kyrie Irving a pu retrouver la compétition en participant à la victoire de son équipe face aux Indiana Pacers. Devant la presse, l’arrière assure assumer son choix et ne demande aucune dérogation pour disputer plus de rencontres.

C’est un évènement encore inespéré qui a eu lieu dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Avec les multiples blessures et les cas de Covid-19 chez les Brooklyn Nets, Kyrie Irving a pu disputer ses premières minutes de la saison de NBA.

Alors que son écurie restait sur une série de trois défaites consécutives, l’arrière a participé à la victoire des siens face aux Pacers d’Indiana (121-129). Seulement autorisé à jouer les matchs à l’extérieur en raisons des règles sanitaires en vigueur dans l’Etat de New-York, l’Américain qui refuse de se faire vacciner a assuré devant la presse ne demander aucune dérogation pour évoluer en NBA: "Je ne veux pas que ce soit simplement à propos de moi, et simplement à cause de quelqu’un qui baisse les règles pour moi".

"Je connaissais les conséquences, je les connais encore. Et je fais avec."

"Je prie toujours pour que les chose s’arrangent"

Après plusieurs mois sans jouer, le basketteur de 29 ans a disputé 32 minutes et inscrit 22 points, mais ne pourra pas disputer la rencontre qui aura lieu dans la nuit du 8 janvier contre Milwaukee Bucks. Malgré son interdiction de jouer à New-York, Irving espère que la situation évoluera favorablement avec le temps: "Ce n’est pas une situation idéale. Et je prie toujours pour que les choses s’arrangent et que nous parvenions à un accord collectif."

"Que ce soit avec la Ligue, ou tout ce qui pourrait aider dans la situation actuelle, ce à quoi nous sommes tous confrontés, avec le Covid, le vaccin. Je pense que tout le monde le ressent."