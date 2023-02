NBA: des proches de Ja Morant soupçonnés d’avoir menacé les Pacers avec une arme à feu

La NBA a mené une enquête sur les incidents qui ont émaillé le match de NBA entre les Grizzlies et les Pacers, le 29 janvier à Memphis. Des proches de Ja Morant sont soupçonnés d’avoir tenté d’intimider les joueurs d’Indiana avec un laser rouge, possiblement relié à une arme à feu.

Une ambiance délétère. Le match de NBA entre les Grizzlies et les Pacers s’est déroulé dans un climat particulièrement électrique le 29 janvier dernier à Memphis (112-100). Après plusieurs accrochages sur le terrain, les tensions se sont poursuivies dans les coursives du FedExForum. Selon The Athletic, des proches de Ja Morant ont tenté d’en découdre avec les joueurs d’Indiana dans le parking de la salle. Le ton est monté et la sécurité a dû intervenir pour empêcher les deux groupes de s’affronter physiquement.

"Nous étions en grave danger"

Après un gros quart d’heure d’insultes et de provocations, Ja Morant a rejoint ses amis, qui étaient venus avec deux véhicules. Le premier SUV aurait rapidement quitté les lieux. Mais le second dans lequel se trouvait le meneur des Grizzlies, se serait rapproché du bus dans lequel avait pris place les Pacers. Les joueurs de Rick Carlisle et leur staff auraient alors été ciblés par un laser rouge. Deux personnes présentes, qui ont souhaité garder l’anonymat et ne comptent pas porter plainte par peur des représailles, pensent que le laser était relié à une arme à feu. "C’est un pistolet, à 100%", assure un membre de la sécurité de la franchise. "Nous avons senti que nous étions en grave danger", complète une autre source.

Indiana a fait remonter l’incident à la NBA, qui a ouvert une enquête, en recueillant de nombreux témoignages et en étudiant les images des caméras de surveillance. Sans parvenir à faire la lumière sur les faits rapportés. "Bien que nous ayons établi qu’une situation de confrontation s’est produite après le match, nous n’avons pas pu corroborer le fait qu’une personne en ait menacé d’autres avec une arme", a fait savoir Mike Bass, un porte-parole de la NBA.

L’ami de Ja Morant banni un an du FedExForum

Davonte Pack, un des amis de longue date de Ja Morant, est entré sur le parquet lors du troisième quart temps du match, en insultant certains joueurs adverses, avant d’être évacué par la sécurité. Il fait partie de ceux qui ont tenté d’en découdre sur le parking et se trouvait avec la star de 23 ans dans le véhicule d’où provenait le laser aperçu. La NBA a décidé de lui interdire l’accès au FedExForum pendant un an. De quoi faire réagir Ja Morant, qui a commenté l’affaire sur les réseaux. Entre agacement et ironie.

"Ils ont fait une enquête et ils ont vu qu’il n’y avait rien. Mais ils ont quand même laissé sortir un article pour donner une mauvaise image de moi et de mes proches. Ils ont banni mon frère (Davonte Pack, ndlr) des matchs à domicile pour un an. Incroyable", a écrit le n°2 de la Draft 2019. Interrogé sur cette affaire, Taylor Jenkins, le coach de Memphis, a préféré rester neutre.

"Nous en avons parlé en interne. Nous avons collaboré avec la NBA, qui a fait une enquête et qui a déclaré que rien n’a été corroboré. C’est tout ce que je sais et ce que je peux dire à ce sujet", a déclaré l’entraîneur des Grizzlies, actuellement deuxièmes de la Conférence ouest derrière les Nuggets.