NBA: Doncic va payer les frais d’obsèques des enfants assassinés lors de la tuerie en Serbie

Luka Doncic, star des Dallas Mavericks, annonce via sa fondation qu’il prendra en charge les obsèques des victimes de la fusillade ayant tué huit enfants dans une école à Belgrade (Serbie).

Luka Doncic n’oublie pas ses racines serbes. La tête d’affiche des Dalles Mavericks, de nationalité slovène, annonce via la porte-parole de sa fondation auprès d’ESPN, qu’il payera les funérailles des victimes de la fusillade de Belgrade, qui a tué 9 individus dont 8 enfants dans une école primaire de la capitale serbe cette semaine.

D'autres joueurs devraient s'impliquer

"J'explore des moyens immédiats et à long terme de soutenir les étudiants, les professeurs et les familles touchés par la fusillade à l'école primaire Vladislav Ribnikar", avait-il promis dans un premier temps. Ainsi, du soutien psychologique auprès des enfants rescapés sera également apporté par la fondation du joueur. D’autres éléments de la NBA originaires des Balkans devraient s’impliquer après le drame, ajoute le média américain.

"Il faut prendre soin de tout le monde", réagit aussi Nikola Jokic, double MVP des Denver Nuggets. "Je suis vraiment désolé pour ce que ces familles doivent traverser actuellement, ajoute-t-il. Je ne me souviens pas d'un tel évènement en Serbie. Je ne dis pas que cela n'existe pas, peut être que c'est le sentiment général, mais ce n'est pas vrai".

"J'ai le coeur brisé par la tragique fusillade dans une école en Serbie et la perte de vies, dont celles d'écoliers innocents, avait écrit Doncic après la tragédie. Mes pensées vont aux familles et à toute la communauté affectée par cette tragédie". Une seconde fusillade a eu lieu à Belgrade dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins huit nouvelles victimes et dix blessés.