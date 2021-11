NBA: Embiid "ne va pas bien" après avoir contracté le Covid-19, les Sixers multiplient les cas positifs

Atteint du Covid-19, le pivot camerounais des Sixers, Joel Embiid, traverse une épreuve pénible, selon son coach. "Il ne va pas bien", a expliqué Doc Rivers.

Contrôlé positif au Covid-19 lundi matin, Joel Embiid a manqué le dernier match de son équipe contre les New-York Knicks, lequel s’est conclu la nuit dernière sur une défaite des Philadelphie Sixers (96-103), leaders de la conférence Est. Le pivot camerounais va s’absenter au moins dix jours, conformément au protocole actuellement en vigueur en NBA. Cela signifie que Joel Embiid manquera au moins quatre matches supplémentaires, à moins que ce ne soit davantage, car le joueur est vraiment mal en point. "Il ne va pas bien. Il en souffre. C’est très similaire à ce que vit Tobias (Harris)", a révélé Doc Rivers, le coach des Sixers.

Embiid souffre aussi d'un genou

Embiid, qui tourne en moyenne à 21,4 points, 9,4 rebonds et 4 passes décisives pour les 76ers depuis le début de la saison, devait initialement prendre congé de ses coéquipiers lors du match de la nuit dernière contre les Knicks pour se reposer, indique ESPN, avant même de savoir qu’il était atteint du Covid-19. Un mal qui s’est ajouté à une gêne récurrente. Depuis qu’il a heurté le joueurs des Pelicans, Jonas Valanciunas, en ouverture de la saison, Embiid souffre de douleurs fréquentes au genou. Jusqu’à présent, il n’avait cependant manqué qu’un seul match, une rencontre disputée face à Portland (113-103) la semaine passée.

Les Philadelphie Sixers se portent bien depuis le début de la saison, mais ils vont devoir composer avec cinq absents lors des prochains matches: Ben Simmons, qui ne veut plus jouer avec sa franchise, estimant avoir été lâché par son équipe à l’issue des derniers play-offs et souhaitant quitter la franchise, mais également Isaiah Jones (arrière), Matisse Thybulle (ailier), Tobias Harris (ailier fort) et enfin Joel Embiid (pivot), tous atteints du Covid-19.