NBA: en cas de matchs loupés en raison des règles sanitaires, les joueurs non-vaccinés ne seront pas payés

Dans un communiqué ce mercredi, la NBA a fait savoir que les joueurs qui ne pourront pas jouer des rencontres en raison de dispositions locales obligeant la vaccination contre la Covid, ne seront pas payés pour les parties manquées. Le protocole sanitaire de la ligue ne devrait pourtant pas inclure la vaccination obligatoire pour les joueurs.

Kyrie Irving et autres joueurs NBA réfractaires à la vaccination contre le Covid, pourraient connaître plusieurs problèmes ces prochaines semaines en raison de leur position. Si le protocole sanitaire pour la saison 2021-2022 n'est pas encore totalement défini, avec des négociations encore en cours, plusieurs villes ont pris des arrêtés municipaux imposant d'être vacciné pour entrer dans les enceintes sportives.

Des dispositifs pour les équipes locales

New York et San Francisco ont pris de telles dispositions, ce qui devrait signifier que les joueurs non-vaccinés ne pourront pas disputer les rencontres dans ces villes. Mike Bass, porte-parole de la NBA, a indiqué ce mercredi dans un communiqué, que ces joueurs qui ne pourront pas jouer, ne seront pas payés pour les parties loupées.

"Tout joueur qui choisit de ne pas se conformer aux obligations de vaccination locales ne sera pas payé pour les matchs manqués", a confirmé Mike Bass. Une situation qui perturbe par exemple Kyrie Irving, qui évolue avec les Brooklyn Nets, à New York. Andrew Wiggins, l'une des stars des Golden State, qui a refusé d'indiquer s'il est vacciné, est aussi dans la même situation.

Les équipes visiteuses ne seront pas concernées par les dispositions des villes de New York et San Francisco. Celles-ci exigent donc surtout la vaccination pour les effectifs des Nets, Knicks et Warriors pour les matchs à domicile. Les Knicks ont déjà réglé le problème en vaccinant l'intégralité de l'équipe. A ce stade, le protocole NBA n'impose pas la vaccination obligatoire pour les joueurs. Mais 90% d'entre eux seraient vaccinés selon CJ McCollum, nouveau président du syndicat des joueurs.