NBA: le syndicat des joueurs refuse l’obligation vaccinale

Le syndicat des joueurs est catégorique: il n’y a aucune discussion possible concernant une éventuelle obligation vaccinale pour les athlètes en NBA.

Alors que le début de la saison 2021-2022 de NBA approche à grands pas, les discussions autour du futur protocole sanitaire se poursuivent. Mais s’il y a bien un sujet qui ne devrait pas rester longtemps sur la table, c’est l’obligation vaccinale pour les joueurs. Comme l’a rapporté ESPN, leur syndicat, dirigé par Chris Paul et Michele Roberts, s’oppose catégoriquement à cette mesure.

Rien n’est définitif pour le moment mais si la tendance venait à être confirmée, cela viendrait contrebalancer ce qui a été précédemment évoqué par la ligue. Pour rappel, la NBA a annoncé, le 28 août dernier, que nombreux sont ceux qui devront présenter une vaccination complète contre le Covid-19. Arbitres, préparateurs physiques, coaching staff, dirigeants… toute personne travaillant au contact des joueurs sera concernée et ce à partir du 1er octobre.

Vers une saison cauchemardesque pour les non-vaccinés?

Toujours selon ESPN, les joueurs non vaccinés seront contraints à vivre une saison particulièrement compliquée. Le futur protocole pourrait en effet être plus strict à leur égard, avec des tests beaucoup plus fréquents et des mises à l’écart à tout niveau: dans les vestiaires, pour manger, pour voyager…

La ligue a également prévenu ses joueurs sur le fait qu’elle s’alignerait sur les règles sanitaires en vigueur dans différents états du pays. Ainsi, les joueurs des New York Knicks, des Nets de Brooklyn et de Golden State refusant de se faire vacciner ne pourront pas jouer à domicile, sauf "examen médical approuvé ou exemption religieuse".

Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les derniers réfractaires, qui représentent près de 15% des joueurs NBA selon l'un des porte-paroles de la ligue. En attendant le début de la saison, prévu le 19 octobre prochain, les discussions pour définir ces protocoles sont toujours en cours.