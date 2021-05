NBA: gigantesque Westbrook qui bat le record historique de triples-doubles

Russell Westbrook est devenu le recordman de triple-doubles en NBA en signant le 182e de sa carrière, lundi lors de la défaite de son équipe, Washington face à Atlanta (125-124).

Le meneur de Washington, Russell Westbrook, auteur du 182e triple-double de sa carrière, lundi en match de saison régulière contre Atlanta, a battu le record NBA en la matière, longtemps présumé imbattable et détenu depuis 47 ans par le légendaire Oscar Robertson.

A 32 ans, la star des Wizards réussit une performance exceptionnelle s'agissant d'une spécificité statistique (dix unités ou plus dans trois catégories, points, rebonds, passes... etc) dont il est plus que jamais le roi puisqu'il est assuré de boucler l'actuel exercice avec un triple-double de moyenne. Et ce, pour la quatrième fois après les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

C'est un dixième rebond capté dans le dernier quart-temps de cette rencontre chez les Hawks qui a fait entrer de plain-pied "RussWest" dans l'histoire. Il comptait alors 23 points et 17 passes à son actif. Il dépasse Oscar Robertson, qui avait réussi son 181e "TD" le 24 mars 1974, lorsqu'il évoluait aux Milwaukee Bucks, dans la dernière de ses 14 saisons professionnelles.

Joueur à l'énergie débordante, Westbrook a encore quelques belles années devant lui, pour porter sa marque bien plus haut. D'autant qu'il réussit en la matière des combinaisons rarissimes, tel ce récent triple-double à plus de vingt passes et vingt rebonds contre Indiana. C'était la troisième fois seulement que cela se produisait, après Wilt Chamberlain en 1968 et... lui-même déjà en 2019.

Sur l'actuel exercice, il en est à 36 "TD" réussis en 62 matches disputés, loin devant son premier poursuivant, le Serbe Nikola Jokic (15), qui joue à Denver et se trouve être un des favoris pour le trophée de MVP. Sa performance historique lundi n'a pas évité la défaite de son équipe, Washington, face à Atlanta (125-124). Les Wizards pointent en 10e position à l'Est, dernière place pour disputer les play-in, billet d'accès pour les play-offs.