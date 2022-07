NBA: Gobert veut viser le titre avec Minnesota

Dans un entretien à l'Equipe ce lundi, Rudy Gobert explique comment il a appris l'échange entre l'Utah Jazz et Minnesota Timberwolves. Le pivot parle aussi de ses ambitions avec sa nouvelle franchise, avec l'objectif du titre en NBA.

L'heure est au changement pour Rudy Gobert. Après neuf saisons au sein du Utah Jazz, le pivot français a été échangé par sa franchise lors de l'intersaison, rejoignant les Minnesota Timberwolves. Dans un entretien à l'Equipe ce lundi, le joueur de 30 ans a raconté comment il avait appris la nouvelle;

Gobert vise le titre

"C'était plutôt une bonne journée! J'ai vu le tweet d'Adrian Wojnarowski (journaliste ESPN spécialisé dans les annonces de transferts) et en même temps Bouna (N'Diaye, son agent), et le manager général du Jazz m'ont appelé. J'ai tout de suite compris, a-t-il expliqué. On m'a remercié et dit qu'ils avaient fait en sorte de m'envoyer dans une équipe qui pouvait remporter le titre. Ils ont été reconnaissants de ce que j'ai ai apporté au Jazz."

Dans cet échange, les Timberwolves ont donné cinq joueurs et quatre premiers tours de draft. "C'est toujours bien d'aller dans un endroit où tu es voulu, a noté Gobert. Je savais que Utah ne m'echangerait pas pour rien. Je trouve que l'offre de Minnesota était très dure à refuser."

Si son nouveau manager Tom Connelly l'a déjà appelé, Rudy Gobert n'a pas encore échangé avec ses nouveaux partenaires, dont Karl-Anthony Towns. Mais il se réjouit déjà de faire équipe avec un tel joueur, ce qui peut donner selon lui quelque chose "d'incroyable". Cela confère aussi de nouvelles ambitions. "Le titre, c'est l'objectif. C'est ce que cet échange suggère, a lâché l'international français. KAT (le surnom de Towns) a encore de la marge de progression, il va gagner en maturité. Nous allons rendre cette équipe meilleure, KAT meilleur. On veut y arriver vite. L'objectif ce n'est pas seulement de jouer les play-offs, c'est d'être un candidat au trophée."