NBA: Gregg Popovich égale le record de victoires pour un coach

Gregg Popovich, le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs, a remporté cette nuit sa 1335e rencontre sur un banc de NBA, égalant le record de Don Nelson.

Les regards étaient braqués sur Gregg Popovich lors la victoire des Spurs face aux Lakers (117-110) dans la nuit de lundi à mardi. Avec ce succès, le technicien de 73 ans a égalé le record de victoires pour un entraîneur en saison régulière de NBA, détenu jusqu'ici seulement par Don Nelson avec 1335 matchs gagnés.

Mieux, le coach des Spurs a atteint ce total record en un nombre de matchs bien plus faible (2028 matchs) que Don Nelson (2398 rencontres). Clin d'oeil du destin : Popovich a été l'adjoint de Nelson chez les Golden State Warriors entre 1991 et 1993.

Popovich "est le meilleur"

Jakob Poeltl, le pivot autrichien des Spurs, a confié que Popovich "ne se soucie pas vraiment de ce genre de choses. On n’en a même pas parlé. Je doute qu’on en parle lors de la prochaine victoire. C’est juste sa façon d’être." Frank Vogel, l'entraîneur des Lakers, a tout de même tenu à féliciter son homologue : " J'ai un respect incroyable pour Gregg Popovich en tant que coach. Nous, les plus jeunes, prenons exemple sur lui et l'admirons. Je suis heureux pour lui, j'aurais juste aimé que (ce record) n'arrive pas contre nous, mais 'Pop' est le meilleur ".

Entraîneur des San Antonio Spurs depuis plus de 25 ans (sa première saison remonte à 1996), Popovich s'est rapidement révélé comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la NBA. Avec les Spurs, il a remporté cinq titres de champion (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) faisant de lui le troisième coach le plus titré de la ligue. 'Pop' a également été sacré trois fois entraîneur NBA de l'année et décroché une médaille d'or olympique avec Team USA à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo (2021).

Popovich aura l'occasion de devenir seul détenteur du record dès mercredi lors du match qui opposera San Antonio aux Toronto Raptors.