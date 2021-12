NBA: grosse inquiétude pour Rubio, à nouveau blessé au genou

Ricky Rubio s’est sérieusement blessé lors de la défaite de Cleveland à La Nouvelle-Orléans, la nuit dernière en NBA. Le meneur espagnol de 31 ans souffre du genou gauche et va passer des examens dans les prochaines heures.

Il était en train de se régaler sur le parquet du Smoothie King Center. Auteur de 27 points, 13 rebonds et neuf passes décisives, Ricky Rubio était même tout proche du triple double, la nuit dernière à La Nouvelle-Orléans. Mais la belle soirée du meneur de Cleveland s’est arrêtée subitement dans le dernier quart temps. Sur un appui.

A deux minutes de la fin du match remporté par les Pelicans (108-104), le joueur des Cavs a glissé en tentant un lay-up. Hurlant de douleur, il est tombé au sol en se tenant le genou gauche et en alertant tout de suite son banc. Incapable de s’appuyer sur sa jambe, Rubio a dû être soutenu par ses partenaires pour quitter le terrain. Avant d’être pris en charge par le staff médical.

Une IRM pour connaître la gravité de sa blessure

Des images qui laissent craindre une sérieuse blessure pour le Catalan de 31 ans, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce même genou gauche en 2012. Arrivé en août dernier chez les Cavaliers, Rubio tournait cette saison à 13,1 points et 6,6 passes décisives de moyenne pour sa 11e saison en NBA. Selon les médias américains, l'ancien joueur de Minnesota et Phoenix devrait passer une IRM dans les prochaines heures pour en savoir plus sur la gravité de la situation.