NBA: Irving milite pour que Kobe Bryant, représentant des Noirs, apparaisse sur le logo

Kyrie Irving, meneur des Brooklyn Nets, a demandé cette semaine à ce que Kobe Bryant apparaisse désormais sur le logo de la NBA à la place de Jerry West. Parce que l'ancien joueur des Lakers était un modèle pour sa génération, mais aussi parce qu'il était noir.

C'est un sujet qui avait été évoqué peu après la mort de Kobe Bryant, début 2020, puis doucement enterré. Jusqu'à ce que Kyrie Irving, toujours prompt à créer des débats - même sur la forme de la Terre - ne le ramène à l'actualité.

Dans un post Instagram publié mardi, le meneur des Brooklyn Nets a demandé à ce que "Black Mamba" apparaisse désormais sur le logo de la NBA, et remplace ainsi Jerry West, silhouette de la Ligue depuis 1969. Mais en plus de rendre hommage à l'ancienne star des Lakers, Irving a souhaité "coloriser" le débat. "Cela doit arriver (le changement de logo, ndlr), je me fiche de ce que les gens disent, a écrit le meneur. Les Rois noirs ont bâti la Ligue."

"Il était la norme pour notre génération, et il continuera à l'être"

Soutenu par certains joueurs tels que LaMelo Ball ou Trae Young, Kyrie Irving a également été critiqué pour cette sortie. Il s'est expliqué plus en longueur dans la nuit de jeudi à vendredi, après la victoire des Nets contre le Magic (129-92).

"En tant qu'homme noir, en tant que native Black king ("Roi noir indigène"), il est de ma responsabilité de continuer à faire progresser notre culture, a déclaré Irving devant la presse. Je sais que certaines personnes aiment cette idée et d'autres ne l'aiment pas. Mais mon but est de rendre hommage à l'exemple qui a été donné par cet homme. Il était la norme pour notre génération, et il continuera à l'être. Je veux que quelque chose soit changé à jamais dans l'histoire, et que notre génération ait fait partie de ce changement."

"Les Rois noirs ont bâti la Ligue, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est exactement ce que je pense"

Irving, qui a assuré ne pas vouloir manquer de respect aux légendes d'autrefois, estime donc que Kobe Bryant est plus représentatif des joueurs d'aujourd'hui que Jerry West, homme blanc né dans les années 1930.

"Kobe devrait être sur le logo pour tous ces mecs qui ont fait des choses sur et en dehors du parquet, qui ont repoussé les limites pour que nous soyons là aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Il est un mentor pour moi. Il est plus qu’une simple inspiration. J'ai engrangé beaucoup de connaissances et de sagesse au contact de cet homme. Il est toujours avec moi." Et Irving de s'enflammer une nouvelle fois: "Kobe Bryant sur le logo, cela doit arriver. Je me fiche de ce que les gens disent. Les Rois noirs ont bâti la Ligue, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est exactement ce que je pense."

Pour rappel, une pétition avait été lancée en ce sens il y a un an. Elle a désormais recueilli plus de 3 millions de signatures. Pour la plupart des observateurs, un changement de logo semble tout de même improbable. Parce que la NBA tient à son emblème actuel, mais aussi parce que les accusations de viol à l'encontre de Kobe Bryant en 2003 - qui n'ont débouché sur aucune condamnation - sont régulièrement ramenées sur le tapis par ses détracteurs, et pourraient donc constituer un obstacle majeur.