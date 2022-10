NBA: Irving raconte comment il a aidé sa femme à accoucher à leur domicile

Kyrie Irving est devenu à nouveau papa il y a deux semaines. Sa compagne, Marlen Wilkerson, a accouché de leur deuxième enfant à domicile. Et le meneur de Brooklyn l’a lui-même assisté pour faire sortir le bébé.

Kyrie Irving a vécu un moment intense il y a deux semaines. Le meneur de Brooklyn est devenu une nouvelle fois papa, dans des conditions particulières. Sa compagne, Marlen Wilkerson, a donné naissance à leur deuxième enfant. L’accouchement a eu lieu au domicile du couple, qui a déjà un petit garçon né il y a un an et demi. Et le joueur des Nets a lui-même aidé sa conjointe à faire sortir leur deuxième bébé. Une expérience que la star de 30 ans a raconté lors d’une interview accordée à l’insider Shams Charania, qui collabore notamment avec The Athletic.

"Ma femme est une guerrière. J’ai eu la chance de sortir mon fils, c’est la deuxième fois que nous faisons un accouchement naturel à domicile. J’étais la doula (la personne qui assiste la femme en train d’accoucher, ndlr), j’étais aussi le mari, je pouvais jouer n’importe quel rôle pour aider ma femme et m’assurer qu’elle et mon fils étaient en sécurité. C’est une bénédiction. Ça fait partie de mon code génétique : je suis né pour attraper mes enfants. (…) Je perpétue une tradition ancienne dans ma famille, en tant que chef de ma tribu."

Une saison perturbée par son statut vaccinal

Après avoir été dispensé de basket durant quelques jours, afin de profiter de l’événement et de se remettre de ses émotions, Kyrie Irving (également papa d’une petite fille née d’une précédente relation) a repris l’entraînement avec la franchise du sud de New York. En espérant faire mieux que la saison passée, où il a joué par intermittence en raison de statut vaccinal et où Brooklyn s’est fait sortir par Boston au premier tour des playoffs de la Conférence Est. Les Nets accueilleront les Pelicans la nuit prochaine au Barclays Center pour lancer leur exercice 2022-2023 (1h30).