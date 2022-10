Basket: Curry, Durant… Wembanyama encore couvert de louanges de superstars de NBA

Victor Wembanyama (18 ans) a encore époustouflé tous les suiveurs et les stars de la NBA, jeudi lors d’un match de représentation avec les Metropolitans aux Etats-Unis. Mais le phénomène français garde les pieds sur terre.

Une nouvelle performance stratosphérique et une aisance à laisser les superstars de NBA admiratives. Victor Wembanyama (18 ans) a encore marqué les esprits jeudi lors du match amical des Metropolitans (112-106) contre la G-League Ignite, avec 36 points, 11 rebonds et 4 contres à son actif. Rien n’a impressionné le Français qui a évolué devant 200 représentants, managers généraux, recruteurs, des trente franchises NBA, venus le scruter.

Une opération promotionnelle inédite pour un "prospect" (espoir) qui ajoutait une énorme pression sur ses jeunes épaules, compte tenu des attentes à son endroit, lui qui est annoncé comme le choix n°1 de la draft 2023. Mais en deux matches, il a mis tout le monde d'accord, tout en se montrant extrêmement à l'aise et mature face à l'engouement médiatique.

Sa nouvelle prestation étincelante 48 heures après le premier match face à la G-League Ignite a encore suscité des réactions hallucinées de superstars de NBA dont Kevin Durant, ailier des Brooklyn Nets. "Ce type de talent et de compétence, cela vous donne juste le sourire si vous jouez au basket parce que l'évolution du jeu est allée si loin, a-t-il confié. Il va vraiment mettre la ligue en difficulté quand il arrivera. Je veux voir comment ça se passe."

"Un code de triche" dans les jeux vidéos pour Curry

Stephen Curry, meneur des Golden State Warriors, est aussi bluffé par le Français: "Il est comme l’option ‘créer un joueur’ dans le jeu NBA 2K, où chaque meneur veut mesurer 2,10m. Il dégage des vibrations de type 'cheat code' (code de triche, ndlr), mec. C'est un talent solide. C'est génial à regarder.'' Ces louanges s’ajoutent à celles de LeBron James qui l’a qualifié "d’alien" ou de Giannis Antetokounmpo qui voit en lui le potentiel pour devenir "un des meilleurs joueurs de l’histoire".

"C'est vraiment excitant, nous avons la chance d'avoir un tel talent, nous n'avons jamais vu un joueur comme Victor, s'est félicité Rudy Gobert au micro d'ESPN, qui retransmettait le match en direct. Je le connais depuis qu'il a 13 ans, nous savions qu'il allait être unique. Il est très mature, il sait où il veut aller. Je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible", a ajouté celui, qui compte bien former avec lui un redoutable duo d'intérieur en équipe de France, lors des prochaines échéances internationales, à sa voir les Mondiaux 2023 et les Jeux olympiques 2024 à Paris.

"Je n'ai encore rien fait", répond Wembanyama

Face à tant de compliments, Victor Wembanyama a joué la carte de la modestie face à la presse. "C'est évidemment un honneur de voir des gens aussi formidables parler de moi comme ça, mais cela ne change vraiment rien. J'étais comme, 'Oh c'est cool.' Mais pas plus. Je dois essayer de rester concentré. Le truc, c'est que... je n'ai encore rien fait."



"Je n'ai pas encore joué dans un match de la NBA", a encore insisté le joueur qui a assisté au match Lakers-Timberwolves plus tard jeudi soir et a été vu impressionné avec James et Anthony Davis. "Je n'ai pas été drafté, donc je dois rester concentré pour atteindre mes objectifs. Parce que ça va être difficile de s'améliorer chaque jour et de rester constant."



Le joueur conservera un souvenir indélébile de cette première expérience marquante aux Etats-Unis. " C'était vraiment génial, a-t-il conclu. Je ne vois pas comment cela aurait pu être mieux. Peut-être que si nous avions gagné [mardi]. Mais ce fut une expérience formidable, vraiment unique dans une vie. Je tiens à remercier toutes les organisations qui nous ont permis de viens ici."