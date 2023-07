NBA: "Je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le parquet", confie Wembanyama après son baptême du feu avec les Spurs

Vainqueur contre Charlotte dans un match de Summer League (76-68) pour sa première avec les Spurs ce vendredi, Victor Wembanyama a confirmé après la partie qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre.

Victor Wembanyama a disputé son premier match avec les Spurs. Ce vendredi, à Las Vegas, dans une salle de 18.000 personnes pleine à craquer, il ne s'agissait que d'une rencontre amicale en Summer League. En l'absence des stars, les jeunes, les recrues ou les vétérans en recherche d'un dernier contrat se montrent et se rodent. Contre Charlotte, San Antonio a gagné (76-68) mais "Wemby" a réalisé une prestation mitigée.

Drafté à la première place, Victor Wembanyama est très attendu. "C'était un moment spécial de porter ce maillot pour la première fois, a confié le prodige français de 19 ans en conférence de presse. C'est un grand honneur et je suis très heureux d'avoir gagné."

Son bilan contre les Hornets a été peu flatteur en attaque avec neuf points marqués et un 2 sur 13 au tir. Plus à son aise en défense, avec cinq contres, le géant de 2,24m sait qu'il a encore tout à apprendre. "Honnêtement, je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le parquet ce soir, a admis l'ancien joueur des Mets de Boulogne-Levallois. Mais j'essaie d'apprendre pour les prochains matchs et l'important est d'être prêt pour la saison."

Sous les yeux de Gregg Popovich

"Il y avait de nombreuses expérimentations et libertés, a poursuivi Wembanyama. C'est comme ça en Summer League, on se cherche et on essaie de se trouver le plus rapidement. Il y aura des ajustements mais en ce qui concerne la liberté, il faut que je sois moi-même."

Entraîneur des Spurs depuis 1996, Gregg Popovich était présent dans les tribunes du Thomas & Mack Center pour l'occasion. Une rareté pour un tel match. "Il m'a dit que ce n'était pas dans ses habitudes de venir, a confirmé Wembanyama. Il sort d'une période de transition dans sa carrière de coaching, les années à venir seront très importantes pour lui au vu de la manière dont il s'implique avec moi. Je sais qu'il ne veut rien laisser au hasard et avoir chaque bout d'information sur l'effectif."

Alors que la saison NBA reprendra en octobre, Victor Wembanyama disputera son deuxième match avec les Spurs ce dimanche, contre Portland. Pour rappel, l'intérieur a d'ores et déjà décliné une participation au prochain championnat du monde, qui se tiendra du 25 août au 10 septembre en Asie. Priorité pour Wemby à sa première saison en NBA.