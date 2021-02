NBA: Kevin Durant va manquer le All-Star Game

Contraint de respecter un éloignement prolongé pour soigner sa cuisse gauche, Kevin Durant (Brooklyn Nets) ne pourra pas participer au All-Star Game prévu le 7 mars à Atlanta.

L'ailier vedette des Brooklyn Nets, Kevin Durant, blessé à la cuisse gauche, sera absent des parquets de basket jusqu'au 10 mars et va donc manquer le All-Star Game prévu le 7 mars à Atlanta, a annoncé vendredi son équipe new-yorkaise. Durant a déjà raté six matches à cause de son élongation aux ischio-jambiers, alors que les Nets, le 14 février, avaient annoncé qu'il n'en manquerait que deux. Son entraîneur Steve Nash avait envisagé cette semaine qu'il pourrait revenir le 5 mars pour la semaine du All-Star game, mais une IRM a mis fin à cet espoir.

"Les dernières images montrent plus clairement sa blessure et nous sommes confiants que Durant va revenir à son meilleur niveau, grâce à cette période supplémentaire de récupération", écrivent les Nets dans un communiqué. Durant, avant sa blessure, affichait des statistiques de 29 points par match, 7,3 rebonds et 5,3 passes décisives. Plébiscité au vote des fans, joueurs et journalistes, il aurait dû être l'un des deux capitaines du All-Star Game face à LeBron James, la star des Los Angeles Lakers.

Qui héritera du capitanat à l'Est ?

Au lieu de quoi, Jayson Tatum (Boston) le remplacera, poste pour poste dans le cinq majeur. Quant au capitaine, la NBA n'a pas encore décidé si elle maintenait Durant dans ce rôle ou si elle le confiait à un autre titulaire. Dans ce dernier cas, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), arrivé 2e en nombre de voix dans la conférence Est, pourrait alors en hériter.

Selon le règlement du "ASG" instauré depuis un an, chaque capitaine choisit à tour de rôle, sans tenir compte des conférences, les joueurs qui joueront à ses côtés, titulaires et réservistes. Peu après l'annonce du forfait de Durant, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a révélé qu'il serait remplacé par Domantas Sabonis, l'intérieur des Indiana Pacers qui a établi un nouveau record de sa franchise avec 16 doubles-doubles d'affilée en ouverture de la saison.

De nombreux joueurs sélectionnés pour le All-Star Game, parmi lesquels James, Antetokounmpo ou encore James Harden (Brroklyn) ont indiqué qu'ils auraient préféré se passer de ce match de gala, durant une courte pause au milieu d'un calendrier resserré et même chamboulé par la pandémie de coronavirus.