NBA: Kevin Durant veut quitter les Brooklyn Nets

Selon plusieurs médias américains, Kevin Durant a demandé son transfert des Brooklyn Nets. A 33 ans, l'ailier américain voudrait aller vers Phoenix ou Miami.

Il compte bien faire ses valises. L'ailier superstar des Brooklyn Nets Kevin Durant (33 ans) a demandé son transfert de l'équipe new-yorkaise, où il évolue depuis 2019, rapportent ce jeudi les médias américains. Deux fois champion NBA avec les Golden State Warriors, sacré meilleur joueur de la Ligue nord-américaine en 2014 sous le maillot du Thunder d'Oklahoma City, Durant souhaiterait aller vers Phoenix ou Miami, selon ESPN.

Il a prolongé l'an dernier

En 2021, Durant, dont l'association avec Kyrie Irving et James Harden - transféré en début d'année à Philadelphie - n'a jamais réussi à permettre aux Nets d'atteindre les sommets espérés, avait prolongé avec les Nets pour quatre ans et 198 millions de dollars. L'année des Nets a été marquée par les difficultés, entre le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner contre le Covid-19, qui l'a empêché de jouer pendant une grande partie de la saison, le mécontentement affiché puis le transfert de James Harden, et enfin une élimination 4-0 dès le premier tour des play-offs par les Boston Celtics.

La demande de transfert de Durant survient trois jours à peine après que Kyrie Irving (30 ans), lui, a annoncé qu'il allait lever son option pour une saison supplémentaire au sein des Nets, même s'il pourrait lui aussi éventuellement être transféré. Arrivé en 2019 en provenance des Boston Celtics, le meneur américain n'a jamais réussi à briller chez les Nets. Celui qui tourne depuis trois saisons à une moyenne de 27,1 points et 6 passes décisives par match n'a disputé que 103 rencontres avec Brooklyn en raison de diverses blessures et son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.