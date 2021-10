NBA: Killian Hayes prolongé par Detroit, contrat garanti jusqu’en 2023

Drafté en 2020 par les Pistons, Killian Hayes attendait la décision de ses dirigeants à propos de son avenir. La franchise de Detroit a décidé, sans grande surprise, de prolonger sa jeune pousse d’une saison.

Dans un communiqué publié ce mercredi, les Pistons de Detroit ont rendu leur décision concernant les joueurs de leur effectif draftés en 2020. Parmi eux, Killian Hayes (20 ans), sélectionné en septième position. Son option a été levée et son contrat a été prolongé d’une saison, ce qui lui assure un salaire de près de 5,6 millions de dollars cette année et 5,8 millions lors du prochain exercice.

Dans une période où il semble de plus en plus compliqué pour les jeunes joueurs français de s’affirmer en NBA, les destins sont extrêmement différents. Frank Ntilikina a été libéré par les Knicks de New York avant de finalement rebondir chez les Mavericks de Dallas, Sekou Doumbouya a été envoyé aux Rockets de Houston avant d’être immédiatement coupé... De son côté, Killian Hayes peut se réjouir de disposer d'un contrat garanti jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

Un jeune apprécié mais attendu au tournant

Surtout que Killian Hayes a connu une année rookie compliquée. Notamment freiné par une importante blessure au niveau de la hanche, l’ancien joueur de Cholet n’avait pris part qu’à 26 rencontres, pour 6,8 points à 35,3% de réussite au tir, 5,3 passes et 2,7 rebonds de moyenne. Trop peu pour confirmer son statut et justifier son classement à la Draft mais suffisant pour que ses dirigeants lui confirment leur confiance.

Pour sa saison sophomore, Killian Hayes sera des plus attendus. Et il semble s’être préparé pour répondre aux attentes, comme il l’a confié lors du media day de sa franchise. "Après la Summer League, je suis rentré en France et j’ai beaucoup travaillé avec mes entraîneurs, a-t-il déclaré. Je sais que je peux être un grand défenseur, donc je me concentre là-dessus." Le meneur de 20 ans va également pouvoir compter sur le soutien de son coach, Dwane Casey : "J’ai très confiance en Killian. Il est revenu en septembre en étant un gamin différent. Il a fait du bon boulot lors de ses entraînement individuels, notamment au niveau de la vitesse et du rythme."

Dans une franchise en pleine reconstruction, Killian Hayes est toujours considéré comme une pièce maîtresse. Il ne lui reste qu’à confirmer. À la clé, une ultime option de 7,4 millions de dollars, pour sa dernière saison rookie, en 2023-2024, que les Pistons pourront lever à l’avenir.