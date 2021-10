NBA: Sekou Doumbouya sans équipe juste avant le début de la saison?

A deux semaines du début de la nouvelle saison de NBA, Sekou Doumbouya se retrouve dans une fâcheuse posture, puisque le jeune Français (20 ans) a été envoyé par les Brooklyn Nets aux Houston Rockets, qui ne devraient pas le conserver.

Un petit match de préparation. C’est tout ce que Sekou Doumbouya aura eu l’occasion de faire sous le maillot des Nets de Brooklyn. Arrivé cet été en provenance des Pistons de Detroit, où il a passé deux saisons en demi-teinte, le jeune ailier français (20 ans) nourrissait l’espoir de pouvoir un tant soit peu s’imposer dans l’effectif déjà bien fourni des Nets. D’autant plus après sa performance lors de sa seule rencontre disputée (contre les Lakers, le 3 octobre), au cours de laquelle il a compilé 11 points et 4 rebonds en 13 minutes. Mais cela n'a pas suffi pour convaincre ses dirigeants, qui ont décidé d’écourter son passage à New York et de l'envoyer à Houston.

À en croire les informations d'ESPN, Sekou Doumbouya a été transféré aux Rockets contre… 110.000 dollars. En faisant cela, les Nets ont donc décidé de faire l’économie du salaire du Frenchie, qui s’élevait à 3,6 millions de dollars. De quoi permettre à ce dernier de rebondir dans une franchise plus accessible pour lui? Même pas...

Un avenir en NBA qui s’assombrit

D'après The Athletic, Sekou Doumbouya risque en effet de ne jamais porter le maillot des Rockets, puisqu’il devrait être immédiatement coupé par les dirigeants texans. Une terrible désillusion pour l’ancien joueur du CSP Limoges qui, à son arrivée en NBA en 2019, avait été drafté à une prometteuse 15e position, et qui a depuis joué 94 matchs, pour une moyenne de 5,6 points et 2,8 rebonds en 17 minutes.

À seulement 20 ans, Sekou Doumbouya pourrait donc devenir un agent libre non protégé et voir sa situation se complexifier encore davantage. À quelques jours du début de la saison 2021-2022, prévu pour le 19 octobre, et alors qu’une grande partie des franchises affichent complet, l’aventure du Français dans la Grande Ligue pourrait s’achever de manière prématurée. Un retour en Europe parait, dans ce cas, plus que probable, pour lui permettre de se relancer.