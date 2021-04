NBA: Kobe Bryant sera présenté par Michael Jordan au Hall of Fame

Kobe Bryant, tragiquement décédé le 26 janvier 2020, sera présenté par Michael Jordan lors de son entrée au Hall of Fame. La cérémonie, retardée à cause de la pandémie, aura lieu au mois de mai.

Une légende en présentera une autre. Kobe Bryant fera son entrée au Hall of Fame en mai prochain, quasiment un an et demi après son tragique décès dans un accident d’hélicoptère, à 41 ans. Il sera présenté par Michael Jordan. Le plus grand basketteur de l’histoire, à qui on a si souvent comparé Kobe Bryant, lui rendra un nouvel hommage lors d’une cérémonie très particulière.

L’entrée d’un joueur au Hall of Fame ne peut se faire que plusieurs années après sa retraite. Kobe Bryant, retiré des parquets depuis 2016, devait faire partie de la cuvée 2020, mais l’évènement a été repoussé à cause de la pandémie de coronavirus. La cérémonie aura donc lieu du 14 au 16 mai.

Duncan et Garnett aussi intronisés

Peu de temps après sa retraite, interrogé par le média Complex sur sa future entrée au Hall of Fame, Kobe Bryant avait suggéré qu’il pourrait alors être présenté par Michael Jordan ou Phil Jackson. "Ils ont été mes grands mentors, pas seulement pour ma carrière d’athlète, mais aussi à titre personnel", avait expliqué le Black Mamba.

Au-delà de Kobe Bryant, cette cérémonie du mois de mai s’annonce particulièrement historique. Tim Duncan, légende des Spurs de San Antonio, et Kevin Garnett, feront eux aussi leur entrée au Hall of Fame, respectivement présentés par David Robinson et Isiah Thomas.