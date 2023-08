NBA: l'hommage de Tony Parker à son "grand frère" Thierry Henry lors de son discours au Hall of Fame

Premier joueur français à entrer au Hall of Fame de la NBA dans la nuit de samedi à dimanche, Tony Parker a délivré un discours poignant lors de la cérémonie d'intronisation. Remerciant ses proches, l'ancien meneur de jeu des Spurs a eu un mot pour son ami de longue date Thierry Henry, présent dans la salle.

C'est une amitié de longue date entre Tony Parker et Thierry Henry que le premier a voulu célébrer lors de son discours d'intronisation au Hall of Fame de la NBA. Devenu officiellement le premier joueur français à faire son entrée au Panthéon du basket, "TP" le basketteur n'a pas manqué de rendre hommage à "Titi" le footballeur, dans la nuit de samedi à dimanche à Springfield (Massachusetts).

"Tu as toujours été là pour moi", l'hommage de Parker à Henry

Présent depuis plusieurs jours aux côtés de l'ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs, le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal avait été aperçu dans la semaine dans la villa du quadruple champion NBA en train de danser et de célébrer le passage prochain de son ami à la postérité. La nuit dernière, Henry était dans la salle au moment où Parker officialisait son entrée au Hall of Fame. Et il a été mis à l'honneur par ce dernier à travers quelques mots.

"Titi, je n'ai pas eu de grand frère mais tu étais un grand frère pour moi. Je m'en souviendrai toujours, quand je me suis blessé au genou et qu'on disait que ma carrière était terminée, tu as pris l'avion 48 heures plus tard et tu m'aidais à tout faire, même à aller aux toilettes. Je ne pouvais rien faire mais tu as toujours été là pour moi. Merci pour tout."

Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Dwyane Wade et Gregg Popovich faisaient également partie des personnalités intronisées lors de cette promotion 2023 du Hall of Fame.