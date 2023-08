NBA: la danse de Thierry Henry sur du Magic System avant l'intronisation de Tony Parker au Hall of Fame

Présent aux Etats-Unis ce jeudi pour les festivités de Tony Parker avant son intronisation au Hall of Fame de la NBA, Thierry Henry a été filmé en train de danser sur du Magic System. Les images ont rapidement amusé les internautes.

Tony Parker fait partie de la cuvée 2023 du Hall of Fame de la NBA et les festivités ont déjà commencé avant la cérémonie qui se tiendra ce samedi. Sur ses réseaux sociaux, l'ancien basketteur a partagé des coulisses d'une journée dans sa villa à San Antonio, en présence de ses amis dont Thierry Henry.

Sur l'une des vidéos, Thierry Henry est aperçu en train de danser sur le tube Premier Gaou du groupe Magic System. Les images du champion du monde 1998 ont rapidement amusé les internautes. D'autres noms bien connus étaient aussi présents à l'image du frère T.J. Parker, d'Edwin Jackson ou de DJ Cut Killer.

Quadruple champion de la NBA et premier français entrer au Hall of Fame, Tony Parker sera intronisé officiellement ce samedi lors d'une cérémonie organisée à Springfield.

"Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais pu imaginer entrer au Hall of Fame", a déclaré Tony Parker ces derniers jours. "A l'époque, il n'y avait pas de meneurs européens qui avaient réussi en NBA", a ajouté celui qui a porté le maillot des San Antonio Spurs entre 2001 et 2018.

Henry favori pour le poste de sélectionneur des Espoirs

Parmi les honneurs qui lui ont été accordés, Tony Parker avait déjà vu son maillot retiré par les Spurs en 2019. Mais le Hall of Fame, c'est un "cran au dessus, tu rentres dans une autre galaxie".

Pour préparer son entrée au Hall of Fame, "TP" s'est replongé dans les grands moments de sa carrière en NBA et s'est inspiré des discours de Michael Jordan ou encore Magic Johnson "pour remercier" ceux qui l'ont aidé dans sa carrière.

De son côté, comme indiqué par RMC Sport, Thierry Henry a une longueur d'avance pour reprendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Mais l'homme de 45 ans a déjà beaucoup d'occupations avec notamment un poste de consultant pour Prime Video les week-ends de Ligue 1 et pour CBS Sports les soirs de Ligue des champions. Des missions auxquelles il devrait renoncer pour devenir coach des Bleuets, qu'ils devraient emmener aux Jeux olympiques de Paris 2024. Si la FFF apprécie son profil, rien n'est néanmoins tranché.