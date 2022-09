NBA: la jolie série de jongles de Joel Embiid... avec un ballon de basket

Le pivot camerounais - et peut-être bientôt international français - des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a régalé l'assistance balle au pied, lors du media day de la NBA.

Et si Joel Embiid venait bientôt renforcer les troupes... de Didier Deschamps ? On plaisante, évidemment, mais le pivot camerounais des 76ers de Philadelphie - qui postule à l'équipe de France de basket depuis l'obtention de la nationalité française -, en plus d'être un superbe joueur balle en main, est aussi très à l'aise avec ses pieds.

La preuve en vidéo: alors que les joueurs de Philadephie participaient ce lundi à la traditionnelle journée média d'avant-saison en NBA, le golgoth de 2,13m (par ailleurs grand fan du Real Madrid) a régalé l'assistance en se lançant dans une petite série de jongles avec un ballon de basket.

International français en 2023 ?

Et malgré le poids conséquent de la balle orange (environ 600g), Embiid a tranquillement enchainé pied droit-pied gauche, avant même de tenter et de réussir un "tour du monde".

Alors que la saison NBA débutera le 18 octobre, l'exercice à venir pourrait être marqué par l'arrivée du Process chez les Bleus du basket, avec en ligne de mire le Mondial 2023. Passé au micro de RMC Sport il y a quelques jours, le manager de l'équipe de France Boris Diaw a ainsi plaidé pour son intégration. "(Est-ce que l'objectif est d'avoir Embiid au Mondial 2023 ?) Il n'a pas encore la licence Fiba. Mais ce serait bien s’il pouvait avoir cette licence et jouer pour l’équipe de France, a estimé Diaw dans le Super Moscato Show. On sait qu’il est devenu français donc pourquoi pas, on essaie d’avoir le plus grand nombre de bons joueurs possible et ensuite faire une équipe qui tient la route et joue bien ensemble."