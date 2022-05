Basket: Joel Embiid sort du silence sur l'équipe de France et sa naturalisation

Dans la foulée de son élimination des playoffs NBA contre le Miami Heat, dans la nuit de jeudi à vendredi, le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, a été interrogé sur son processus de naturalisation française pour éventuellement jouer avec les Bleus.

L’information a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux débats depuis sa révélation par RMC Sport au début du mois. Mais, si tout le monde a pu s’exprimer sur cette perspective qui passionne les fans de basket, il manquait encore la réponse du principal intéressé. C'est désormais chose faite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la foulée de son élimination en demi-finale de conférence contre le Miami Heat, Joel Embiid a été interrogé sur son processus de naturalisation française et a esquissé un bout de réponse.

“J'ai beaucoup d'amis et de famille en France. Je n'ai pas vraiment de réponse à donner sur cette démarche. Je dois d'abord penser à mon opération du doigt, être en bonne santé, on verra ce qui arrivera après”, a indiqué (en français) le pivot des Philadelphie Sixers en conférence de presse, dans des propos rapportés par un journaliste de L'Équipe présent sur place.

Sa carrière NBA passe avant les compétitions internationales

Relancé en anglais, il a par ailleurs fait comprendre que sa carrière NBA passait en premier: "Je me concentre sur le fait de jouer une saison complète, 82 matchs et playoffs compris, avant de penser à m'investir pendant l'été sur une competition qui pourrait mettre en péril la saison suivante."

Le 2 mai, RMC Sport a révélé que l’intérieur camerounais, meilleur marqueur de la saison régulière de NBA et deuxième au dernier classement MVP, avait enclenché des démarches pour obtenir la nationalité française et pouvoir jouer avec l’équipe de France. Un séjour dans l’Hexagone serait même prévu d’ici fin juin pour finaliser le dossier. Mis hors course des playoffs, il a désormais tout le temps pour se pencher sur ce dossier.