NBA: la superstar Ja Morant toujours dans la tourmente après avoir brandi une arme sur Instagram

Ja Morant a été mis à l’écart des Memphis Grizzlies après la diffusion d’une vidéo Instagram dans laquelle il brandit une arme à feu. Alors que sa franchise avait initialement évoqué une suspension "d’au moins deux matchs", le coach des Grizzlies refuse de donner une date de retour, rendant le futur proche du meneur All-Star bien plus flou.

La situation ne s’arrange pas pour Ja Morant. Initialement mis à l’écart pour "au moins deux matchs" par les Memphis Grizzlies après avoir brandi une arme à feu dans une boite de nuit dans une vidéo diffusée sur Instagram, le coach de la franchise du Tennessee a laissé entendre que la suspension du meneur All-Star allait être plus longue.

"Il n’y a pas vraiment de date fixée pour son retour. Nous gérons les choses un jour après l’autre. C’est un processus. Nous prenons ça très au sérieux, a indiqué Taylor Jenkins en conférence de presse dans la nuit de dimanche à lundi. D’un côté, nous voulons soutenir un individu qui a besoin d’aide et doit se sentir mieux. Mais de l’autre, nous voulons aussi qu’il se montre plus responsable. Pour lui, c’est une opportunité pour apprendre et nous espérons qu’il en sortira grandi."

Pourtant positionnés comme prétendants au titre, les Grizzlies prêts à se passer de leur meilleur joueur

La position de Taylor Jenkins, prêt à se passer de son meilleur joueur pour une durée indéterminée alors que les Grizzlies sont actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest et se positionnent comme des prétendants au titre, témoigne de la gravité de la situation autour de Ja Morant.

Au début de la vidéo, diffusée en live sur Instagram, on voit le double All-Star (27,1 points et 8,2 passes de moyenne cette saison), torse nu, tenant brièvement ce qui semble être un pistolet dans sa main gauche, avant de le faire disparaître du champ.

Après la diffusion de la vidéo sur Instagram, Ja Morant a présenté ses plus plates excuses. "Je suis désolé pour ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes fans, mes partenaires, la ville de Memphis et le club de vous avoir laissé tomber, a indiqué le meneur sur les réseaux sociaux. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer mon stress et mon bien-être général."

Il est déjà cité dans d'autres affaires compromettantes

S'il est une des nouvelles stars de la NBA, le joueur, âgé de 23 ans, a déjà fait parler de lui en dehors des parquets dans d'autres affaires compromettantes. Il a déjà été accusé l'été dernier d'avoir frappé à plusieurs reprises un adolescent de 17 ans au cours d'un match organisé à son domicile. La victime avait assuré que Morant était ensuite allé chercher un pistolet, apparu visible à sa ceinture. Il n'y a cependant pas eu de poursuites par la police locale, "faute de suffisamment de preuves" pour l'inculper.

Plus récemment, une enquête a été menée à la suite d'une confrontation d'après-match entre l'entourage de Morant et l'équipe des Indiana Pacers, là aussi avec des soupçons d'armes à feu. Si aucune preuve n'avait été trouvée au sujet de cette altercation, la dernière polémique en date pourrait bien être celle de trop.