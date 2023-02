Folie totale en NBA: Westbrook quitte les Lakers dans un méga-deal, Durant part chez les Suns

La période des transferts s’achève en NBA et les franchises s’activent pour renforcer leur équipe dans l’optique des play-offs. Dans un mercredi soir dantesque, les Lakers ont enfin trouvé une porte de sortie pour Russell Westbrook alors que Kevin Durant va quitter les Brooklyn Nets pour rejoindre Phoenix dans une opération surprise avant la clôture du marché.

Les envies de départ de Kyrie Irving et son exil à Dallas ont finalement marqué le début d’une dernière semaine de folie pour le marché des transferts en NBA. Avant la fermeture de la fenêtre pour les échanges de joueurs, plusieurs franchises sont passées à la vitesse supérieure avec des opérations de grande envergure.

C’est notamment le cas des Lakers ce mercredi. Comme annoncé par Adrian Wojnarowski et Shams Charania, l’équipe basée à Los Angeles a enfin réussi à trouver preneur pour Russell Westbrook et son gigantesque contrat (47M$ en 2022-2023).

Un trade à 3 équipes avec 9 joueurs

Cantonné à un rôle de sixième homme en Californie, le meneur de jeu a rejoint Utah dans la nuit de mercredi à jeudi. A 34 ans, celui qui sera agent libre pendant l’intersaison, va donc chercher de se relancer au sein d’une équipe rivale des Lakers dans la course aux play-offs. A moins, bien sûr, qu’il ne cherche à négocier une rupture à l’amiable avec la franchise de Salt Lake City pour tenter de rebondir ailleurs en NBA.

Afin d’essayer d’arracher une place pour la phase finale, les Lakers ont dû négocier sec avec le Jazz et… avec les Minnesota Timberwolves dans une énorme opération. C’est simple, pas moins de neuf joueurs sont impliqués dans cette échange.

Los Angeles a récupéré D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt alors que le Jazz a mis la main sur Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones et un éventuel tour de draft en 2027 (sauf si top 4).

De leur côté, les Wolves ont obtenu deux choix au deuxième tour de la draft ainsi que les arrivées de Nickeil Alexander-Walker et de Mike Conley… qui retrouve Rudy Gobert à Minnesota.

Durant en quête du titre chez les Suns

Frustré de l’échec du projet à Brooklyn, Kevin Durant est donc le dernier des trois superstars à quitter les Nets. Après James Harden à Philadelphie et plus récemment Kyrie Irving à Dallas, "KD" a choisi de rejoindre un prétendant au titre NBA en signant aux Suns de Phoenix.

Pas encore officiel, le départ de l’ailier de 34 ans ne fait plus de doute. Trois ans et demi après son départ de Golden State, Kevin Durant va retrouver la Conférence Ouest et un candidat au titre.

A Phoenix, le joueur sélectionné à 13 reprises au All Star Game va former un "Big Three" très intéressant à suivre avec le meneur Chris Paul et l’arrière Devin Booker. Actuellement quatrièmes à l’ouest, les Suns rêvent d’un premier sacre en NBA après leur rachat par Matt Ishbia ce mercredi.

Pour récupérer Kevin Durant et T.J. Warren, Phoenix n’a pas hésité à lâcher Mikal Bridges, Cam Johnson et Jae Crowder. Les Suns ont aussi abandonné quatre choix au premier tour de la draft (2023, 2025, 2027, 2029) et un échange pour celui de 2028 dans ce deal pour recruter Kevin Durant.

La folle réaction de Brunson après l’arrivée de Hart

Parmi les autres opérations intervenues avant la limite en NBA, il faut aussi noter l’arrivée de Josh Hart à New-York. L’ancien joueur des Lakers a quitté Portland pour les Knicks via un échange impliquant Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, Sviatoslav Mykhailiuk et un premier tour de draft en 2023.

Un échange finalement assez classique entre les deux franchises mais qui a donné lieu à une très belle image. Arrivé chez les Knicks pendant l’été et star de l’équipe new-yorkaise, Jalen Brunson a célébré la signature de Josh Hart.

En déplacement dans son ancienne université, Villanova, le meneur y a appris en direct la signature de celui avec lequel il a remporté le titre NCAA en 2016. La réaction de Jalen Brunson ne laisse aucune place au doute: il est ravi de la signature de son ami à New-York.