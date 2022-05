NBA: le doublé pour Nikola Jokic, élu MVP de la saison régulière

Le Serbe Nikola Jokic a été élu MVP de la saison régulière de NBA pour la deuxième année consécutive, rapporte la presse américaine ce lundi. Le pivot des Nuggets, drafté en 41e position en 2014, devance Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo.

Le back to back pour Nikola Jokic. Comme le rapportent les principaux médias américains ce lundi, le Serbe de 27 ans a été élu MVP de la saison régulière de NBA pour la deuxième année consécutive. Le pivot des Denver Nuggets l’a emporté devant Joel Embiid (Philadelphie Sixers), possible futur joueur des Bleus, et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), lauréat de ce prestigieux trophée individuel en 2019 et 2020.

Alors qu’il était privé de Jamal Murray et Michael Porter Jr, ses deux meilleurs coéquipiers, Jokic a réussi à porter la franchise du Colorado jusqu’à la sixième place de la conférence Ouest, avec un bilan de 48 victoires et 34 défaites. Le tout avec des statistiques titanesques et ultra complètes: 27,1 points (6e de la ligue), 13,8 rebonds (2e), 7,9 passes (8e) et 32,84 de player efficiency rating, l’équivalent de l'évaluation (1er). Il est également entré dans l’histoire en devenant le premier joueur NBA à cumuler 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes au cours d’une seule et même saison régulière.

MVP drafté le plus bas de l'histoire

Choisi en 41e position par les Nuggets à la draft 2014, il était devenu, l’année dernière, le MVP drafté le plus bas de toute l’histoire de la NBA. Grâce à ce deuxième titre, il rejoint également le cercle très fermé des joueurs élus MVP de la saison régulière deux saisons de suite. Avant lui, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Willis Reed, Wilt Chamberlain et Bill Russell ont réussi cet exploit. Seul bémol pour le Serbe: l’élimination dès le premier tour des playoffs contre les Golden State Warriors.