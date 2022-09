NBA: le Français Théo Maledon change de franchise

Théo Maledon a quitté le Oklahoma City Thunder, qu’il avait rejoint en 2020 lors de sa draft, pour les Houston Rockets. Le meneur de 21 ans, médaillé d’argent avec les Bleus au dernier Eurobasket, prend la direction de la franchise texane dans le cadre d’un transfert impliquant huit joueurs.

Théo Maledon va connaître la deuxième franchise NBA de sa jeune carrière. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le meneur français de 21 ans a quitté le Oklahoma City Thunder pour les Houston Rockets dans le cadre d’un gros transfert impliquant huit joueurs. L’ancien joueur de l’ASVEL, drafté en 34e position par les Philadelphie Sixers en 2020 puis envoyé directement au Thunder, défendait les couleurs d’OKC depuis deux saisons.

Derrick Favors, Ty Jerome, Moe Harkless accompagnent le récent médaillé d’argent à l’Eurobasket dans le Texas, tandis que David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke et Marquese Chriss font le chemin inverse. Les Rockets récupèrent également un second tour de draft en 2025.

L'occasion de se relancer

Ce gros trade, qui survient à moins de trois semaines de la reprise de la NBA, le 18 octobre prochain, ne devrait avoir aucune conséquence sur les ambitions des deux franchises, aucun joueur majeur n’étant impliqué. Le Thunder et les Rockets, respectivement avant-dernier et derniers de la conférence Ouest la saison dernière, sont toujours en reconstruction et ne devraient pas prétendre à une place en playoffs lors du prochain exercice.

Pour Théo Maledon, ce changement de décor est l’opportunité de se relancer après une année de sophomore plutôt délicate. Après une bonne première saison, le temps de jeu du Français est passé de 27 minutes en moyenne par match en 2020-2021 à un peu moins de 18 minutes en 2021-2022, avec comme conséquence des statistiques en baisse. Aux Rockets, dans une franchise qui parie sur un noyau de jeunes pour retrouver les sommets de la ligue (Jalen Green, Jabari Smith, Kevin Porter Jr…), il aura assurément l’occasion de se montrer.