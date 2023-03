NBA: le maillot de Pau Gasol retiré aux Lakers avec un hommage très émouvant à Kobe Bryant

Il devient le douzième joueur à voir son maillot retiré chez les Lakers: Pau Gasol a vécu une soirée mémorable lors de la victoire de la franchise de Los Angeles contre les Memphis Grizzlies. L'Espagnol de 42 ans a d'ailleurs joué sept saisons dans ces deux clubs.

Il s'en souviendra longtemps. Le match lors duquel se déroulerait la cérémonie célébrant Pau Gasol n'a certainement été choisi au hasard. L'Espagnol de 42 ans, retraité des parquets en 2021, a été honoré au Staples Center (désormais appelé Crypto.com Arena), en marge du match de NBA opposant les Lakers aux Grizzlies de Memphis.

C'est le douzième joueur des Lakers qui a son maillot retiré. Son nom trônera désormais aux côtés de mythes tels que Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal ou encore son grand ami Kobe Bryant. Ce dernier est le seul à avoir deux de ses maillots retirés (le numéro 8 et le numéro 24). Pau Gasol, qui a fortement contribué à l'obtention des deux titres de champion NBA en 2009 et 2010, a noué une amitié très forte avec le joueur américain décédé en 2020.

Gasol et Bryant liés pour l'éternité

Lors de sa prise de parole, au moment du dévoilement de son maillot, Pau Gasol s'est montré très émotif. "Je veux dire que la vie passe très vite, n'est-ce pas? En un clin d'œil, vous pouvez être un enfant jouant au basket dans votre école avec vos copains, et tout d'un coup, vous réalisez votre rêve", a débuté le Barcelonais. "Mais ce soir, ça dépasse vraiment tous les rêves ou toutes les attentes que j'ai eus, parce que ça signifie tellement. Et évidemment, avec Kobe à mes côtés, cela ajoute quelque chose de significatif et de puissant, de triste et de joyeux, de douloureux et de joyeux" a conclu l'ancien joueur des Lakers entre 2007 et 2014.

Vanessa Bryant a également pris la parole dans une vidéo: "Pablo, Kobe avait prédit que ce serait toi et lui dans les chevrons." Elle a poursuivi en partageant quelques mots de son mari, lors de la cérémonie des Oscars 2018: "Il n’y a pas de débat. Quand il prendra sa retraite, Pau aura son maillot dans les chevrons à côté du mien. La réalité est que je ne gagne pas ces championnats sans Pau, la ville de L.A. n’a pas ces deux championnats sans Pau Gasol. Nous le savons. Tout le monde le sait. Et j’attends avec impatience le jour où il sera là pour donner son discours sur le court central devant tous les fans qui l’ont soutenu au fil des ans. Ça va être une soirée géniale."

Signe du lien fraternel entre la famille Bryant et la famille Gasol, la fille cadette de Pau Gasol se prénomme Elisabet Gianna, en hommage à la deuxième fille de Bryant, victime du crash du 26 janvier 2020.