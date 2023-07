NBA: le tatouage complètement fou de Dennis Rodman, en plein milieu du visage

Dennis Rodman a souhaité prouver son amour à Yella Yella, sa petite amie, en se faisant tatouer son visage sur la joue. "C’est ma dernière danse avec une femme", a justifié l’ancien joueur des Chicago Bulls, qui voulait initialement voir les choses en encore plus grand.

Au moins, on ne pourra pas reprocher à Dennis Rodman de ne pas tout donner pour prouver son amour à sa dulcinée. En couple avec la rappeuse Yella Yella, la légende des Chicago Bulls (62 ans) a décidé de se faire tatouer le visage de sa petite amie… sur la joue. "Why not ?" ("Pourquoi pas?") a écrit l’ancien basketteur sur Instagram.

Van Johnson, célèbre tatoueur américain à l’origine du dessin, avait vendu la mèche en premier sur ses réseaux sociaux. "Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, j'ai refroidi ma maison, j'ai tatoué le visage d'une légende vivante avec le portrait de sa femme et c'est à peu près tout... Et vous, qu'est-ce que vous faites ?", s’est amusé le tatoueur sur son compte Instagram.

Rodman voulait que le tatouage... soit encore plus grand

"En fait, je lui ai dit de ne pas le faire, a confié Yella Yella à TMZ. Je me disais: 'Mais qu'est-ce que tu fais ?!" La petite amie de l’ancien basketteur, cinq fois champion NBA avec les Detroit Pistons (1989, 1990) et les Chicago Bulls (1996, 1997, 1998), a également assuré que Rodman voulait initialement que le portrait… soit encore plus grand.

Sur Youtube, les deux tourtereaux ont publié une vidéo dans laquelle Yella Yella découvre le résultat. "Oh mon dieu! C'est vraiment moi", s’exclame la jeune femme. "C'est ma dernière danse avec une femme, a de son côté confié Rodman dans les colonnes de TMZ. Je la remercie de m'aimer comme je suis, et c'est pourquoi je l'ai fait pour elle." Un argument imparable.