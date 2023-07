NBA: "Je vais sans doute disparaître des médias pendant un mois", lance Wembanyama après ses deux matchs de Summer League

Après avoir fait ses grands débuts sous le maillot des San Antonio Spurs à la Summer League de Las Vegas, Victor Wembanyama a clamé son envie de faire une pause médiatique.

Victor Wembanyama veut s’éloigner un temps du tourbillon médiatique dans lequel il est emporté depuis son arrivée sur le sol américain. Après son deuxième match de Summer League avec les San Antonio Spurs dans la nuit de dimanche à lundi, où il a remis les pendules à l’heure après une première sortie contrastée deux jours plus tôt, le N°1 de la dernière draft a fait part de son envie de se concentrer sur sa préparation à la prochaine saison de NBA.

"La majorité de mon emploi du temps des derniers jours n'était même pas dédiée au basket et c'est regrettable, a confié l’ancien joueur de Boulogne-Levallois après avoir inscrit 27 points et pris 12 rebonds face aux Portland Trail Blazers. Il y a beaucoup d'obligations hors basket qui m'ont surpris, notamment médiatiques. Des fois, tu as même une caméra qui te suit jusque dans ta chambre."

"Ces mois vont changer ma vie"

"J’ai besoin de m’asseoir avec Gregg Popovich (coach des Spurs) pour savoir à quoi vont ressembler les prochains mois, a poursuivi Wembanyama. Quand vais-je pouvoir partir en vacances, quand vais-je reprendre l’entraînement, à quel endroit, à San Antonio ou ailleurs… Comme je ne vais pas jouer la Coupe du monde, j’ai deux à trois mois - deux à trois très bons mois - qui arrivent. Ces mois vont changer ma vie, et je vais sans doute disparaître des médias pendant un mois", a-t-il conclu.

Depuis son arrivée aux Etats-Unis il y a trois semaines, Wembanyama n’a eu aucun répit. Entre la folie dans les rues de New York juste avant sa draft, les multiples obligations médiatiques consécutives à sa sélection en première position par les Spurs, son accueil en rockstar à San Antonio ou même la polémique liée à l’incident entre Britney Spears et l’un des membres de son service de sécurité, Wembanyama n’a jamais soufflé.

En refusant de rejoindre l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, Wembanyama s’est nettement allégé son calendrier estival. Le premier match de pré-saison des Spurs est prévu au début du mois d’octobre, tandis que la saison régulière de NBA débutera le 24 octobre.