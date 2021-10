NBA: les Bucks, champions en titre, frappent fort d'entrée

Les Milwaukee Bucks, qui ont reçu leurs bagues de champions avant le match, ont dominé le choc face aux Brooklyn Nets (127-104) lors du premier match de la saison 2021-2022 de NBA, mardi.

On prend les mêmes et on recommence, avec le même résultat: comme en demi-finale de conférence Est des derniers play-offs, Milwaukee, porté par Giannis Antetokounmpo dominant, a battu Brooklyn (127-104), étrennant parfaitement son titre de champion NBA, mardi en ouverture de la saison.

Enfin... les mêmes, presque. Car il manquait chez les Nets, rivaux annoncés des Bucks pour le titre avec les Lakers, un des membres de son "Big3" en la personne de Kyrie Irving. Le meneur est en effet écarté de l'équipe, car il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui l'empêche, selon un décret de la ville de New York, de jouer les matches à domicile.

Il aurait pu débuter le championnat dans le Wisconsin, mais ses dirigeants n'acceptent pas qu'il ne soit disponible que partiellement. Son absence a certainement été préjudiciable à Brooklyn, quand on sait qu'il pèse quelque 27 points en moyenne offensivement.

Une historique cérémonie de remise des bagues

Avec lui les Nets n'auraient pas forcément gagné non plus, car les Bucks se sont imposés de façon autoritaire, juste après avoir reçu leur bague de champion - la deuxième 50 ans après celle remportée par leurs ainés Lew Alcindor (futur Kareem Abdul-Jabbar) et Oscar Robertson -, ornée de plusieurs centaines de petits diamants et avec "Fear the Deer" (craignez le cerf) inscrit dessus.

C'est surtout Antetokounmpo qu'il fallait craindre en l'occurrence pour Brooklyn, qui n'a pas pu faire grand chose pour le stopper, puisqu'il s'est fendu de 32 points, 14 rebonds, 7 passes, 2 contres.

"C'était dur de basculer dans le match après la cérémonie des bagues, la levée de bannière de champion au plafond... Il a fallu laisser derrière nous l'émotion, l'excitation. Au final, on a fait un très bon match on a respecté le plan de bataille, on a joué dur et ensemble", s'est félicité le "Greek Freak" (le monstre grec), double MVP en 2019 et 2020. Au delà des chiffres, c'est lui qui a imprimé le rythme d'un match globalement maîtrisé par son équipe, car c'est lorsqu'il était sur le parquet que l'écart au score s'est creusé ou maintenu, après s'être réduit pendant qu'il se reposait.

Sous les yeux de Leclerc et Gasly

Khris Middleton a été un efficace relais (20 pts, 9 rbds), tout comme Pat Connaughton (20 pts) et Jordan Nwora (15 pts) en sortie de banc. Seule ombre au tableau, la contusion au talon droit reçue par Jrue Holiday (12 pts) qui l'a empêché de disputer la seconde période. En face, Kevin Durant a été prolifique (32 pts, 11 rbds, 4 passes, 2 contres) mais un peu trop seul, James Harden se montrant un peu trop maladroit quoique complet (20 pts à 6/16, 8 passes, 8 rbds).

Revenus à cinq points juste avant la pause, les Nets n'ont pu s'approcher plus près dans le deuxième acte, malgré un excellent match de Patty Mills, auteur d'un 7/7 derrière l'arc (21 pts), sous les yeux de Tony Parker, dont il fut longtemps la doublure aux Spurs et qui était présent Fiserv Forum, en compagnie des pilotes de Formule 1 français Pierre Gasly et Charles Leclerc, qui disputeront le Grand Prix des Etats-Unis dimanche à Austin.