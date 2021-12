NBA: les Knicks écrasent Atlanta

Les New York Knicks ont fêté Noël dans leur antre du Madison Square Garden par une victoire écrasante (101-87) samedi sur les Atlanta Hawks, fortement touchés par le Covid-19.

Les Knicks ont fait le boulot ce samedi, en battant sans difficulté les Atalanta Haws (101-87). Cinq joueurs new-yorkais ont marqué 10 points ou plus, dont Julius Randle (25 pts, 12 rbds) et Evan Fournier (15 pts, 5 rbds, 3 passes), qui s'est montré efficace à 3 points (3 sur 6), à l'image du reste de l'équipe (20 sur 50). "On a joué à fond dès le début", s'est réjoui Kemba Walker, qui a signé un triple-double (10 pts, 10 rbds, 12 passes), le premier d'un joueur des Knicks le jour de Noël.

Enfin une victoire à Noël, après 6 revers

Les Knicks décrochent leur sixième victoire d'affilée en saison régulière contre la franchise de Géorgie, celle qui les a éliminés la saison dernière au premier tour des play-offs. Les Hawks étaient alors portés par Trae Young, actuellement en protocole anti-Covid, comme sept autres joueurs d'Atlanta.

Clint Capela faisait lui son retour après être sorti des protocoles anti-Covid et a inscrit 6 points et pris 9 rebonds. John Collins et Delon Wright ont tous deux inscrit 20 points. Les Knicks restaient sur six défaites d'affilée le jour de Noël. La franchise new-yorkaise a joué 54 "Christmas Games", un record en NBA (23 victoires, 31 défaites).

4 autres matchs ce samedi, sans Durant ni Doncic

Les autres matchs de la journée de Noël sont Milwaukee-Boston, où Giannis Antetokounmpo (Bucks) devrait faire son retour après être sorti des protocoles anti-Covid, Phoenix-Golden State, LA Lakers-Brooklyn et Utah-Dallas, des affiches fortement touchées par le Covid, avec les absences de nombreuses stars, dont Kevin Durant (Nets) et Luka Doncic (Mavericks).