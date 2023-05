NBA: Philadelphie égalise face à Boston encore grâce à Harden

Philadelphie est revenu à 2-2 face à Boston en demi-finale de conférence Est de NBA dimanche après un succès arraché en prolongation (116-115) en partie grâce à James Harden, auteur de 42 points.

Philadelphie, grâce à James Harden, auteur de 42 points et décisif dans les ultimes instants, a battu Boston (116-115 après prolongation) pour égaliser à deux victoires partout dans leur demi-finale de conférence Est, dimanche en play-offs de la NBA. Comme il l'avait fait quasiment au buzzer pour arracher le gain du match N.1, "The Beard" (le barbu) a sorti un shoot à trois points gagnant à 19 secondes de la fin de l'"overtime", pour remettre les Sixers en tête au score.

La vidéo au secours des Sixers sur le buzzer

Fin du suspense? Pas du tout, car sur la dernière possession des Celtics, Marcus Smart (21 pts) a réussi son tir primé, croyant bien climatiser le bouillant Wells Fargo Center, avant que le ralenti n'atteste que le ballon avait quitté sa main une poignée de dixièmes de seconde trop tard, après la fin du chrono. Et Philly de pousser un gros "ouf" de soulagement, en évitant la déconvenue d'un troisième revers consécutif qui aurait très largement compromis ses espoirs de qualification, avant la cinquième rencontre programmée mardi à Boston.

Harden aura été son sauveur, en se montrant très adroit (16/23 aux tirs dont 6/9 à longue distance) et en se démenant de tous les côtés (9 passes, 8 rbds, 4 interceptions). "Je me suis efforcé d'être agressif. Ce soir, c'était vraiment une question de vie ou de mort", a commenté l'arrière.

Harden a, de fait, répondu à Joel Embiid qui avait justement appelé ses coéquipiers à faire preuve de plus de mordant, après le revers concédé 48 heures plus tôt. Le MVP de la saison, pas toujours à la fête face à Al Horford qui lui a infligé trois contres (5 au total, 10 pts), a aussi montré l'exemple en inscrivant 34 points (13 rbds). Dans leur sillage, les Sixers ont compté jusqu'à 16 unités d'avance au troisième quart-temps, avant le réveil de Jayson Tatum, passé au travers de sa première période (1/8 aux shots) et qui a fini par trouver la mire dans la seconde pour finir avec 24 points, débordant d'activité en défense (18 rbds, 4 contres).

Remis sur les bons rails par leur leader, mais aussi Malcolm Brogdon (19 pts), les Celtics ont tout renversé pour mener 105-100 à deux minutes du terme. Et ce, malgré la disparition de Jaylen Brown (23 pts), pourtant parti bien fort avec un 4/4 dans les trois premières minutes. Mais Harden, tenu de réagir, lui qui avait été muselé lors des deux derniers matches (12 et 16 pts à 17,8% de moyenne cumulée) après son éruption à 45 points en ouverture de la série, a réussi le flotteur pour arracher la prolongation. Avant donc de porter le coup de grâce qu'on connaît...

"James a été génial", l'a complimenté son coach Doc Rivers. "Il a su se remettre en selle. Avant le match, je lui avais envoyé une chanson de gospel intitulée 'Do You Know My Name'. Et James Harden a été James Harden ce soir." Il a en effet relancé une série bien indécise, même si Boston, finaliste l'an passé, semble peut-être plus armé collectivement pour faire la différence sur la durée.