Record de LeBron James: l’incroyable show pour un moment d’histoire

LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, ce mardi lors du match entre les Los Angeles Lakers et Oklahoma City. La rencontre s'est alors arrêtée pour une série d'hommages.

Et le temps s’est arrêté à 10’’9 de la fin du troisième quart-temps. A ce moment-là, LeBron James a inscrit son 36e point du match entre les Los Angeles Lakers et Oklahoma City, synonyme du record de points inscrits dans l’histoire de la NBA. Depuis quelques minutes, le public, portables dégainés prêts à immortaliser ce moment de légende, frémissait sur chaque ballon de la star. Il a exulté sur un petit tir en suspension et la rencontre s’est alors interrompue.







La NBA avait tout prévu avec la présence du mythique Kareem Abdul-Jabbar, détenteur de l’ancien record depuis 1989. "The Captain", désormais âgé de 75 ans, est alors entré sur le terrain pour passer symboliquement le témoin à LeBron avec un ballon. Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, avait pris la parole brièvement auparavant pour saluer ce record "dont tout le monde pensait qu’il ne serait jamais battu".

LeBron James, montagne de muscles, a fendu l’armure en laissant couler des larmes durant cette interruption du match qui a duré une dizaine de minutes. Il a alors pris la parole sous les "MVP, MVP" descendant des travées du Staples Center.

"Etre en présence d'une légende aussi grande que Kareem, cela signifie tellement pour moi"

"Je veux juste dire merci aux fidèles des Lakers, a-t-il lancé. Vous êtes uniques. Pouvoir être en présence d'une légende aussi grande que Kareem, cela signifie tellement pour moi. Ça donne beaucoup d’humilité. S'il vous plaît, donnez une ovation au ‘Captain’… À ma belle femme, ma fille, mes deux garçons, mes amis… mec, tous ceux qui ont déjà fait partie de cette course à mes côtés ces 20 dernières années, plus de 20 ans. Je veux juste dire que je vous remercie beaucoup parce que je ne serais pas moi sans vous tous. Et à la NBA, à Adam Silver, au regretté le grand David Stern, je vous remercie beaucoup les gars de m'avoir permis de faire partie de quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Et jamais je ne rêverais, pas même dans un million d’années, à mieux que ce que je vie ce soir."

LeBron James a aussi enlacé ses proches qui n’ont rien manqué de ce moment derrière le panier où il a écrit l’histoire. Il a aussi donné une longue accolade à un autre roi, celui du rap US: Jay-Z. Le match a alors repris pour conclure les dix secondes du troisième quart-temps. Durant la pause, la NBA a alors diffusé plusieurs messages de personnalité comme les rappeurs Snoop Dogg et Drake, la légende de NBA Magic Johnson et même le président des Etats-Unis, Joe Biden.