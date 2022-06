NBA: Steph Curry se paye les consultants qui le pensaient fini

En prenant le dessus sur les Boston Celtics la nuit dernière, les Golden State Warriors ont remporté leur 4e titre de NBA en sept ans. Artisan de ce succès, Stephen Curry en a profité pour glisser un petit tacle à ses détracteurs qui estimaient qu’il ne gagnerait plus de championnat avec la franchise californienne.

Et une quatrième bague pour Stephen Curry. La nuit dernière, le meneur historique des Golden State Warriors a passé 34 points (co-meilleur marqueur avec Jaylen Brown) pour vaincre les Boston Celtics (103-90) et s’octroyer le droit de glisser un nouvel anneau autour de son doigt. Avec cette victoire lors du match six des finales NBA, les Golden State Warriors remportent un 4e titre en sept ans mais aussi le 7e depuis la création de la franchise en 1946.

Un succès qui mérite bien un pied de nez à certains détracteurs de la star de la franchise californienne: Stephen Curry. Accompagné du trophée Larry O'Brien, Curry s’est fendu d’un geste à destination de ceux qui ne croyaient plus en lui: un zéro fait avec les doigts et un regard narquois. Un geste en référence à plusieurs spécialistes de la NBA à qui il avait été demandé combien de trophées Stephen Curry allait gagner ces quatre prochaines années. La majorité avait esquissé ce fameux geste du zéro avec les doigts. "Je me souviens très clairement de certains experts qui avaient fait un gros zéro quand on leur demandait combien de championnats j'allais gagner, rembobine la fine gâchete américiane en conférence de presse. On a entendu ça, maintenu notre objectif, on les a laissé nous critiquer et maintenant nous sommes là. C'est spécial."

Curry dans l'histoire des Warriors

L’été dernier Stephen Curry et les Warriors étaient dans le creux de la vague après une 9e place en saison régulière, synonyme de non qualification en playoffs. Pourtant, à 33 ans, Curry avait rempilé pour quatre années supplémentaires pour la franchise californienne moyennant un contrat de 215 millions d’euros. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le débat du nombre de titre à venir pour Curry avait été posé.

Joueur des Warriors depuis sa draft en 2009, Curry devrait finir sa carrière avec les GSW et ainsi devenir l’homme d’une seule franchise. L’an passé il en est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Warriors en dépassant l’homme aux 100 points dans un match: Wilt Chamberlain et ses 17.783 points. Cerise sur le gâteau, “Chef Curry” a été nommé MVP des Finales NBA, une première malgré six finales disputées. L’année prochaine Curry repartira, toujours sous les couleurs des GSW, en quête d’une cinquième bague pour une nouvelle fois déjouer tous les pronostics.