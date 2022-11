NBA: Steve Nash quitte Brooklyn, le drama continue chez les Nets

Après un début de saison décevant, Steve Nash et les Brooklyn Nets ont décidé de se séparer d’un commun accord ce mardi. Un épisode de plus pour une franchise en pleine tempête depuis plusieurs mois.

Sept petits matchs et puis s’en va. Les Nets et l'entraîneur canadien Steve Nash, ancien double MVP du temps où il était joueur (2005 et 2006), ont décidé de se séparer d'un commun accord, compte tenu des mauvais résultats de l'équipe en ce début d'exercice NBA, a annoncé mardi la franchise de Brooklyn.

"Nous voulons remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté à notre équipe au cours des deux dernières saisons, a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué publié sur le site internet du club. Depuis qu'il est devenu entraîneur principal, Steve a été confronté à un certain nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité tout au long de son mandat", a-t-il ajouté.

Les Nets, emmenés par le duo de superstars Kyrie Irving et Kevin Durant, affichent le triste bilan de deux victoires et cinq défaites depuis le début de la saison régulière. Annoncée comme l’une des prétendantes au titre, la franchise new-yorkaise est bien loin de ses ambitions.

Un feuilleton débuté cet été avec l'annonce fracassante de Durant

Le départ de Nash est le dernier épisode en date d’un feuilleton débuté cet été. Le 30 juin dernier, alors que le marché des agents libres venait tout juste d’ouvrir, Durant avait annoncé vouloir quitter les Nets. Quelques semaines plus tard, la star de 33 ans aurait même demandé le départ de Steve Nash et celui de Sean Marks. Mais le propriétaire des Nets, Joe Tsai, avait alors apporté son soutien au tandem. Pour Nash, il n’aura pas fallu longtemps avant que le couperet tombe.

Pour l’instant, Jacque Vaughn, adjoint de Nash, va s’occuper de l'intérim. Mais, selon le toujours très fiable Adrian Wojnarowski, les Nets penseraient à Ime Udoka pour prendre la suite sur le banc. Une piste qui a de quoi surprendre, Udoka ayant été suspendu par les Boston Celtics après avoir tenu des propos "grossiers" envers une employée de la franchise, avec qui il a par ailleurs entretenu une relation extra-conjugale.