NBA: Tony Parker va devenir le premier Français à entrer au Hall of Fame

Selon ESPN, Tony Parker fera partie de la cuvée 2023 des nouveaux entrants au Hall of Fame de la NBA. L’ancien meneur de l’équipe de France va rejoindre le panthéon du basket américain pour sa brillante carrière avec les San Antonio Spurs.

Dans la légende. Pour l’éternité. Tony Parker va vivre un grand moment cet été. Selon Adrian Wojnarowski, journaliste chez ESPN, l’ancien meneur de l’équipe de France fait partie des noms retenus pour entrer au Hall of Fame de la NBA en 2023. L’annonce devrait être faite ce week-end à Houston, en marge du Final Four de NCAA. Avant une grande cérémonie prévue le 12 août.

L’ex-taulier des Bleus va être récompensé pour sa brillante carrière avec San Antonio. Sous le maillot des Spurs, TP a décroché quatre bagues de champion NBA (2003, 2005, 2007, 2014), en étant désigné MVP des Finales en 2007. Le natif de Bruges (Belgique) a également été six fois All Star outre-Atlantique. Après dix-sept saisons couronnées de succès à San Antonio, Parker a conclu son aventure en NBA en 2019, au terme d’une dernière pige à Charlotte. Il va devenir le premier Français à intégrer le panthéon du basket US.

Avec Popovich, Gasol et Nowitzki

Gregg Popovich, le coach emblématique de Tony Parker à San Antonio, toujours en poste chez les Spurs, ferait également partie de cette nouvelle promotion pour le Hall of Fame. A 74 ans, l’entraîneur au caractère bien trempé compte cinq titres de champion NBA. La cuvée 2023, particulièrement prestigieuse, compterait également l’Américain Dwyane Wade, l’Espagnol Pau Gasol, l’Allemand Dirk Nowitzki et la joueuse US Becky Hammon.