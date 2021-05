NBA: un supporter banni par Philadelphie pour avoir douché Westbrook au pop-corn

Le supporter qui avait déversé du pop-corn sur Russell Westbrook mercredi, lors du match entre les Wizards et Philadelphie, en playoffs NBA, a été banni par les Sixers.

Le supporter de Philadelphie qui a déversé du pop-corn sur Russell Westbrook (Washington), a été banni indéfiniment de la salle des Sixers, jeudi, et une même sanction a frappé un autre des Knicks à New York, coupable de crachat sur Trae Young (Atlanta). Heureux et surexcités, les fans de basket sont de retour en nombre en NBA, à l'occasion des play-offs, mais deux d'entre-eux sont allés trop loin mercredi.

A Philadelphie, il y a d'abord eu l'image qui a fait le tour des écrans d'une douche de pop-corn tombée sur Westbrook, alors qu'il regagnait le vestiaire après s'être blessé à une cheville, lors du deuxième match perdu par son équipe dans le cadre du 1er tour. Très remontée, la star des Wizards, qui s'apprêtait à en découdre, a dû être calmée par le personnel de sécurité.

Des excuses à Westbrook

"Nous avons identifié la personne impliquée et celle-ci se verra retirer son abonnement de la saison, avec effet immédiat", ont annoncé jeudi les 76ers. "En outre, cette personne sera interdite de tous les événements se déroulant au Wells Fargo Center pour une durée indéterminée. Nous présentons nos excuses à Russell Westbrook et aux Washington Wizards pour avoir été soumis à ce type de comportement inacceptable et irrespectueux. Il n'y a pas de place pour cela dans notre sport ou notre arène", ont-ils précisé.

Sitôt cette sanction officialisée, une autre, du même effet, a été prise jeudi par les New York Knicks, après l'apparition d'une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, sur laquelle, on voit un crachat arriver dans le dos de Trae Young, mais pas son auteur, hors cadre.