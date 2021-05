NBA: Westbrook furieux après avoir reçu un saut de pop-corn sur la tête

Russell Westbrook, le meneur de Washington, a été victime d'un jet de pop-corn de la part d'un spectateur de Philadelphie, mercredi, lors des playoffs NBA. Sorti sur blessure au cours du match, la star des Wizards a dénoncé le comportement irrespectueux de ce fan.

Philadelphie mène 2-0 dans sa série des playoffs NBA après sa victoire sur Washington mercredi. Mais une séquence entre un spectateur de l'équipe locale et Russell Westbrook, le meneur de jeu des Wizards, a fait beaucoup parler.



Au-delà du score défavorable à son équipe (120-95), c'est un jet de pop-corn qui a fait sortir de ses gonds Russell Westbrook. Touché à la cheville, la star de 32 ans rentrait au vestiaire quand un fan de Philadelphie l'a arrosé de pop-corn. Les vigiles ont dû retenir le meneur sur ressorts alors qu'il voulait s'expliquer avec le spectateur en question.

Westbrook dénonce un "manque de respect"

"Pour être tout à fait honnête, cette situation devient incontrôlable, surtout pour moi. Un tel manque de respect, cette quantité de fans qui font ce qu'ils veulent... s'est plaint Westbrook après la rencontre. C'est juste hors de contrôle. Il y a certaines choses qui dépassent les bornes. Dans n'importe quel autre contexte, si un gars venait dans la rue et me versait du pop-corn sur la tête, vous savez ce qui se passerait...".

Les 76ers ont apporté, après le match, leur soutien à Westbrook, en dénonçant dans un communiqué "un comportement déplacé et inacceptable" de leur supporter. Sur le parquet, Philadelphie, largement favori, a pris l'avantage dès le premier quart temps pour ne jamais le lâcher. Ben Simmons a livré la meilleure performance, avec 22 points, 9 rebonds et 8 passes. Joel Embiid le suit de près avec 22 points et 7 rebonds.