NBA: vent de fronde contre les salaires des mascottes, mieux payées que les stars féminines du basket américain

La divulgation de certains salaires exorbitants de mascottes NBA fait grincer des dents dans la ligue féminine (WNBA), où les stars sont assez largement moins bien payées.

L’information a pu faire sourire ou donner quelques idées de vocation. Mais la parution des salaires énormes de certaines mascottes d’équipes de NBA n’a pas du tout amusé en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball. Une agence de marketing et de sponsors du sport féminin américain s’est ainsi offusquée à la parution de ces informations mettant en évidence des salaires nettement supérieurs chez les mascottes que chez les joueuses stars de la ligue.

En début de semaine, le site américain Hoops Addict a ainsi révélé que "Rocky The Mountain Lion" ("Le Puma") empoche 625.000 dollars par an, soit plus de 52.000 dollars (52.800 euros) par mois. Il devance légèrement Harry The Hawk, mascotte d’Atlanta (600.000 dollars annuels, 50.000 dollars mensuels) et Benny The Bull (Chicago Bulls) complète le podium avec 400.000 dollars annuels. Go The Gorilla (Phoenix Suns, 200.000 dollars annuels) et Hugo The Hornet (Charlotte Hornets, 100.000 dollars annuels) complètent le Top 5 de ce classement pour une moyenne des revenus des mascottes NBA estimée à 60.000 dollars annuels.

Les joueuses les mieux payées touchent 230.000 euros annuels

Le salaire de Rocky est ainsi nettement supérieur au top 3 des joueuses les mieux payées de WNBA qui émargent à 228.094 dollars annuels (230.000 euros). L’Américaine Diana Taurasi (Phoenix Mercury), légende du basket avec ses trois titres de championne WNBA et ses cinq médailles d’or consécutives aux Jeux olympiques (en plus de trois titres mondiaux), partage cette première place avec Jewell Loyd (Perfumerias Avenida) et Breanna Stewart (Fenerbahçe) située à des niveaux bien éloignés de Rocky et ses pairs.

"L'écart de rémunération entre les mascottes et les athlètes féminines d'élite vous dit tout ce que vous devez savoir sur la façon dont l'industrie du sport valorise les femmes", s’est offusquée la fondatrice de Goal Sports, qui se définit comme la première agence marketing du sport féminin.