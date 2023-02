NBA: Westbrook quitte déjà le Jazz pour les Clippers, encore un gros mouvement dans la ligue

Transféré par les Los Angeles Lakers au Utah Jazz il y a quelques jours, Russell Westbrook a négocié la rupture de son contrat avec la franchise de Salt Lake City pour s’engager avec les Los Angeles… Clippers.

Quelques jours après avoir quitté les Los Angeles Lakers sur le gong lors de la trade deadline, Russell Westbrook va retrouver la Cité des anges. Mais sous un autre maillot. Transféré au Utah Jazz le 9 février dernier, le MVP 2017 a négocié la rupture de son contrat avec la franchise de Salt Lake City pour s’engager avec les Los Angeles Clippers, rapporte le journaliste Adrian Wojnarowski ce lundi.

Le meneur de 34 ans va trouver un accord financier avec le Jazz autour de sa dernière année de contrat (47 millions de dollars) et s’engager libre avec les Clippers, où il formera un trio de stars aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George.

Les Clippers visent le titre

Selon ESPN, Westbrook a discuté avec les Chicago Bulls, les Washington Wizards et le Miami Heat au cours de ces derniers jours. Mais le sentiment de pouvoir jouer le titre avec les Clippers l’a finalement convaincu de choisir le projet des Angelinos.

Actuels 4es de la conférence ouest, les Clippers ont effectué d’importantes retouches à leur effectif à la trade deadline. Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee sont ainsi venus renforcer la franchise de Los Angeles dans le but de passer un cap et de clairement jouer la bague en juin prochain.

Arrivé aux Lakers au début de la saison 2020-2021, Westbrook n’aura jamais réussi à répondre à toutes les attentes aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis. Cette saison, il tourne à 15,9 points, 6,2 rebonds et 7,5 passes décisives de moyenne par match.