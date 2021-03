NBA: Kawhi Leonard vise les JO malgré un calendrier serré

Malgré un calendrier très chargé et une absence quasi-totale de répit d’ici à juillet, l’ailier des Clippers Kawhi Leonard souhaite fermement participer au tournoi olympique avec la Team USA.

"Pour l’instant, mon plan est d’y aller." Difficile d’être plus clair. Deux jours après Stephen Curry (Golden State), Kawhi Leonard a, à son tour, affirmé sa volonté de disputer les épreuves de basket aux Jeux olympiques de Tokyo. Interrogé par la presse avant le All Star Game dimanche (remporté 170-150 par l’équipe de Lebron James), l’ailier de 29 ans a indiqué que sa décision ne dépendait pas des résultats futurs de son équipe, 4e de Conférence Ouest: "Cela ne dépend pas vraiment de nos succès éventuels. Si je me sens à la hauteur et prêt à y aller à ce moment-là, alors je vais jouer."

Si Kawhi Leonard et les Clippers vont jusqu’en finale et la disputent sur sept rencontres, ils joueront leur dernier match le 22 juillet, quand les JO de Tokyo s’ouvrent le 23 et que les Etats-Unis entament leur tournoi de basket contre la France le 25. Cela voudrait dire que l’ailier américain n’aurait que quelques jours pour récupérer de la soixantaine de matches disputés au cours de la saison. Joueur récurrent de la Team USA depuis 2014 et appelé dans la pré-liste initiale de 44 joueurs l’année dernière, Kawhi Leonard n’a jamais participé aux Jeux olympiques.

kawhi leonard © icon sport