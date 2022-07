Barça: la célébration de Dembélé validée par Stephen Curry

Ousmane Dembélé a célébré ses deux buts face à la Juventus (2-2), mercredi en amical, comme Stephen Curry, superstar de la franchise NBA Golden State, qui a validé les gestes du Français.

Ousmane Dembélé a fait le show, mardi lors du match amical entre le FC Barcelone et la Juventus (2-2) à Dallas. Le Français a inscrit un doublé dans son style caractéristique: débordement sur son aile droite, crochets et frappe du droit, puis du gauche. Il a régalé le public américain mais aussi la superstar de NBA, Stephen Curry, dont il a emprunté la célébration "Night, night" ("Bonne nuit") pour fêter ses deux réalisations.

L’ancien Rennais a ainsi posé sa tête sur des deux mains en guise d’oreillers à la manière de la gâchette des Golden State Warriors, sacrés champions NBA en juin dernier pour la septième fois de leur histoire. Stephen Curry avait été sacré MVP (meilleur joueur) des finales pour la première fois de sa carrière (31,2 points lors des six matchs de la finale face à Boston). Le meneur des Warriors a particulièrement apprécié la référence de Dembouz en la validant sur Twitter: "Un mouvement", a-t-il écrit. "Dembouz" lui a aussi répondu.

Curry a lancé sa nouvelle célébration lors des derniers playoffs pour accompagner sa réussite insolente à trois points. Interrogé sur l’origine de ce geste, il avait répondu n’en avoir "aucune idée". "Vous pouvez voir à quel point ce truc n'est pas chorégraphié, avait-il ajouté. Je m’amuse juste. Quand vous avez des enfants, vous savez combien la routine du coucher est importante. C’est le signal d’un job bien fait ce jour-là."

Dembélé apprécie le basket US et avait même visité les installations de la franchise du Miami Heat après le sacre mondial des Bleus en 2018. Une passion qu’il partage avec son grand ami en sélection, Antoine Griezmann. Un autre joueur de l’équipe de France suit assidument la NBA: Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a participé à la draft en juin dernier et a même signé un partenariat avec la puissante ligue par le biais de sa société de production Zebra Valley.